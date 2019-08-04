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Американцы передали украинским пиротехникам оборудование для разминирования на Донбассе

Американцы передали украинским пиротехникам оборудование для разминирования на Донбассе

Общая стоимость помощи составила около пяти миллионов гривен.

Пиротехники ГСЧС получили от США технику и оборудование для гуманитарного разминирования на Донбассе. Об этом сообщили в пресс-службе Кабмина.

“2 августа на Учебном полигоне Мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС Киевской области, представители Датской Группы по разминированию (ДГР) передали пиротехникам ГСЧС технику и оборудование для гуманитарного разминирования на Донбассе, которое было закуплено благодаря поддержке правительства США”, – говорится в сообщении.

В частности, украинским пиротехникам передали оперативно-пиротехнические автомобили, защитное снаряжение, металлодетекторы, инструменты для ручного разминирования и нетехнического обследования. Общая стоимость помощи составила около пяти миллионов гривен.

Как сообщалось ранее, США ввели новые санкции против России.

Источник: objectiv.tv

Автор: Анастасия Деева

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