Американцы передали украинским пиротехникам оборудование для разминирования на Донбассе

Общая стоимость помощи составила около пяти миллионов гривен.

Пиротехники ГСЧС получили от США технику и оборудование для гуманитарного разминирования на Донбассе. Об этом сообщили в пресс-службе Кабмина.

“2 августа на Учебном полигоне Мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС Киевской области, представители Датской Группы по разминированию (ДГР) передали пиротехникам ГСЧС технику и оборудование для гуманитарного разминирования на Донбассе, которое было закуплено благодаря поддержке правительства США”, – говорится в сообщении.

В частности, украинским пиротехникам передали оперативно-пиротехнические автомобили, защитное снаряжение, металлодетекторы, инструменты для ручного разминирования и нетехнического обследования. Общая стоимость помощи составила около пяти миллионов гривен.

Как сообщалось ранее, США ввели новые санкции против России.

Источник: objectiv.tv

Автор: Анастасия Деева

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