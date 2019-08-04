Американцы передали украинским пиротехникам оборудование для разминирования на Донбассе
Общая стоимость помощи составила около пяти миллионов гривен.
Пиротехники ГСЧС получили от США технику и оборудование для гуманитарного разминирования на Донбассе. Об этом сообщили в пресс-службе Кабмина.
“2 августа на Учебном полигоне Мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС Киевской области, представители Датской Группы по разминированию (ДГР) передали пиротехникам ГСЧС технику и оборудование для гуманитарного разминирования на Донбассе, которое было закуплено благодаря поддержке правительства США”, – говорится в сообщении.
В частности, украинским пиротехникам передали оперативно-пиротехнические автомобили, защитное снаряжение, металлодетекторы, инструменты для ручного разминирования и нетехнического обследования. Общая стоимость помощи составила около пяти миллионов гривен.
Как сообщалось ранее, США ввели новые санкции против России.
Источник: objectiv.tv
Автор: Анастасия Деева