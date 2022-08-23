Американцы ужесточат режим применения санкций

Цель — ликвидировать остающиеся возможности, которые позволяют Путину получать доходы и импортировать продукцию и технологии, необходимые для продолжения войны в Украине, даже если Евросоюз продолжает покупать российские нефть и газ, - The Wall Street Journal.

Новые меры затронут банки и криптовалютные платформы, помогающих России сохранять доступ к международным валютам, американцы хотят начать арест банковских счетов и корпоративных активов, попавших под санкции олигархов. Также США продолжат преследовать иностранные компании, которые поймают на экспорте в рф запрещенной продукции.

Также США планируют заставить Китай и Индию сократить торговлю с Россией и ограничить ее доходы от экспорта, а также сократить импорт.

Джерело: https://t.me/Sharpreview/16477

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