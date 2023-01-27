"Американи" засилають до мордору троянського коня

● Держдеп США намагається посіяти велетенську зраду серед путінських посіпак: їм пропонують позбутися частини санкцій, якщо кремль відтягне з України своїх недобитків у погонах. Про це сказала заступниця глави Держдепу Вікторія Нуланд. Та сама, яка роздавала обколоті апельсини на Майдані 2014-го року:)

● Цей меседж не для вух верховного бункер-командувача. З ним здатні спілкуватися лише психіатри. А ось зграя вимушених попутників кремлівського титаніка мріє зіскочити із цього трагічного маршруту. Для них заява Нуланд - це перший натяк, що Захід готовий домовлятися... Тільки йому кортить зрозуміти, з ким...

● До речі: щоб тут не неслася українська «зрада». Хто читав колонку Девіда Ігнатіуса у The Washington Post (https://www.washingtonpost.com/opinions/2023/01/24/blinken-ponders-post-ukraine-war-order/), той міг ознайомитися з американським повоєнним планом посилення України до рівня, коли Росія не наважиться атакувати нас знову. Власне, ми цього і хотіли: відвоювати землю й убезпечити себе він нових атак.

А там, хто знає, що буде з Путіним...

Ось так. Нам своє робити.

Джерело: https://t.me/orestokratiia/632

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