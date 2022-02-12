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Американські сенатори закликали Президента США Байдена надавати Україні більше розвідданих

Американські сенатори закликали Президента США Байдена надавати Україні більше розвідданих

Відповідний лист оприлюднено в американських ЗМІ

Члени комітету з питань розвідки американського сенату закликали президента США Джо Байдена надавати Україні максимально можливий доступ до розвідувальних даних на тлі загрози вторгнення Росії в Україну.

Сенатори зазначили, що президент Росії Володимир Путін загрожує свободі й безпеці українців, які демонструють готовність діяти задля захисту власного суверенітету, свободи й демократично обраного уряду.

“Просимо США поділитися з Україною якнайбільшим обсягом розвідувальної інформації. Росія є агресором, і ми маємо озброїти Україну важливою інформацією, необхідною для її захисту. Це відповідає інтересам національної безпеки США, а також інтересам наших союзників і партнерів у регіоні”, – йдеться у повідомленні.

Источник: gur.gov.ua

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