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Американські зброярські компанії готові збільшити поставки озброєнь для Збройних сил України

Американські зброярські компанії готові збільшити поставки озброєнь для Збройних сил України

Американський бізнес, пов’язаний з військовою індустрією, готовий постачати в Україну через міноборони США більше оборонного озброєння і послуг як на сухопутному, так і на морському напрямах, враховуючи нинішню агресію РФ в Азовському морі.

Передає Національний Промисловий Портал, з посиланням на Український мілітарний портал.

Про це повідомив у коментарі Укрінформу президент Американсько-Української Ділової Ради Морган Вільямс під час конференції в Вашингтоні щодо взаємодії країн у галузі військової індустрії.

Як зазначив Вільямс, співробітництво між країнами в галузі безпеки й оборони зараз зосереджується, головним чином, на постачанні наземних систем.

“Я би сказав, це (продукція – ред.) для наземних операцій, для дій сухопутних військ”, – зауважив президент Американсько-Української Ділової Ради.

У цьому зв’язку він згадав про постачання 80-ти бронемашин Hamvee в Україну.

“І це лише початок, ми очікуємо на більшу кооперацію (між оборонними відомствами України і США – ред.) за участі американської приватної оборонної індустрії”, – підкреслив президент USUBC.

Источник: uprom.info

Автор: Владислав Христофоров, редактор Національного промислового порталу

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