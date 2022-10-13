Американська фірма постачала мережеві технології виробнику російських ракет

Після того, як росія анексувала Крим у 2014 році, американським компаніям було заборонено співпрацювати з MMZ Avangard, державною компанією, яка виготовляє ракети для однієї з найдосконаліших видів зброї росії – системи протиповітряної оборони С-400.

Тим часом, Сполучені Штати виключили Туреччину, члена НАТО, зі спільної програми винищувачів у 2019 році після того, як Анкара отримала відповідну російську систему.

Але навіть тоді, коли США вживали заходів, щоб зупинити бізнес MMZ Avangard, публічна американська технологічна компанія Extreme Networks надала MMZ Avangard комп’ютерне мережеве обладнання для його офісних ІТ-систем, згідно з електронними листами та іншими відомостями, записи, які є в наявності у Reuters, а також інтерв’ю з людьми, знайомими з цим питанням.

У заяві для Reuters Extreme повідомила, що на основі інформації, наданої інформаційним агентством, вона вважає, що обладнання «можливо» було продано MMZ Avangard за допомогою покупця-посередника. Extreme зазначає, що обладнання було продано без його відома. Компанія також додала, не надавши доказів, що посередник у росії був «співучасником» у постачанні своєї продукції через підставну компанію підсанкційним фірмам в рф. Компанія Extreme заявила, що звітує про результати цих потенційних продажів владі США.

Україна звинуватила росію в розгортанні ракет MMZ Avangard проти наземних цілей після того, як держава-терорист розпочала повномасштабне вторгнення на територію суверенної держави 24 лютого. Українська влада заявила, що ракети виробництва MMZ Avangard вбили щонайменше тридцять мирних жителів під час жахливої ​​атаки на м. Запоріжжя минулого місяця. Ні в кремлі, ні в MMZ Avangard на запит щодо коментарів до цієї статті не відповіли. Материнська компанія MMZ Avangard, фірма «Алмаз-Антей», також не дає коментарів.

У період з 2017 по 2021 рік MMZ Avangard отримав обладнання Extreme для своїх ІТ-систем на суму понад півмільйона доларів, згідно з бізнес-записами, перевіреними Reuters та людьми, знайомими з цим питанням. Продукти включали високошвидкісні комутатори, важливий будівельний блок корпоративних ІТ-мереж та програмне забезпечення.

Записи також показують, що угоди проходили через, здавалося б, нешкідливу корпорацію під москвою, і, незважаючи на те, що двоє співробітників Extreme висловили занепокоєння, продаж було запущено.

Те, що російська військова компанія, визначена Вашингтоном як загроза, продовжувала купувати американське комп’ютерне обладнання, є прикладом того, як західні країни, можливо, переоцінили свою здатність задушити російську економіку заборонами на експорт та торговими санкціями. Це також підкреслює, наскільки російська військова машина залежить від високотехнологічного обладнання США.

У квітні, через шість тижнів після вторгнення росії в Україну, співробітник Extreme подав внутрішню скаргу, в якій стверджувалося, що компанія продавала технології різним військовим виробникам в росії. «На російських військових кораблях використовується обладнання Extreme, — йдеться у скарзі, — у системах зв’язку».

У своїй заяві Extreme стверджує, що звинувачення висунув незадоволений співробітник. Розслідування, проведене компанією, не знайшло нічого, що підтверджує будь-яку з претензій, поки Reuters цього місяця не звернув увагу компанії на «нові факти». Компанія заявила, що припинила роботу в росії в березні, додавши, що згодом вона запустила процес звільнення незадоволеного співробітника за низьку продуктивність. Вона заявила, що не має даних про продаж технологій до російських військових кораблів.

Компанія Extreme, яка торгує на біржі NASDAQ і має штаб-квартиру в Моррісвіллі, штат Північна Кароліна, заслужила солідну репутацію в Сполучених Штатах і є офіційним партнером Національної футбольної ліги.

Розслідування Reuters у серпні виявило, що хоча Сполучені Штати та союзники заборонили експорт високотехнологічних продуктів до росії, щоб спробувати завдати шкоди її оборонній промисловості, а багато технологічних компаній оголосили про припинення експорту до росії, потік запчастин для комп’ютерів західних марок російським клієнтам не припинився.

* «Необхідно було використовувати прикриття»

Російським компаніям, у тому числі у військовій сфері, практично не залишається іншого вибору, окрім як купувати іноземне обладнання для побудови комп’ютерних мереж, необхідних для сучасного бізнесу. Внутрішнє виробництво мережевого обладнання в росії дуже обмежене.

Компанія Extreme, заснована в 1996 році, є молодшим гравцем у галузі комп’ютерних мереж. Минулого року її дохід склав 1,1 мільярда доларів, у порівнянні з 50 мільярдами доларів Cisco Systems.

Тим не менш, ця компанія є «значним конкурентом», за словами Алекса Хендерсона, аналітика мережі та безпеки компанії Needham and Company у Нью-Йорку. Збройні сили США, а також NASA використовують апаратне забезпечення та підтримку Extreme, відповідно до контрактних записів, і компанія створила значний маркетинговий профіль.

У росії Extreme також налічує декілька престижних клієнтів, таких як міністерство охорони здоров'я, федеральний пенсійний фонд та московський державний університет імені Ломоносова.

Але згідно з документами, з якими ознайомився Reuters, серед інших покупців техніки Extreme був не лише MMZ Avangard, а й велика російська військова суднобудівна компанія та виробник високотехнологічної оборонної електроніки.

Один із документів свідчить про те, що за чотири роки до 2020 року російські замовники придбали обладнання на 41,5 мільйона доларів. Reuters не зміг визначити загальний обсяг продажів Extreme компаніям, які потрапили під санкції, або військовим компаніям, оскільки було незрозуміло, чи транзакції, окрім тих, що стосуються MMZ Avangard, були зареєстровані під прикриттям.

У своїй заяві для Reuters Extreme стверджує, що не повідомляє про доходи в конкретних країнах.

У росії Extreme підтримував контакти зі своїми клієнтами, щоб допомогти розробити складні мережі, які з часом розширюються, за словами двох людей, знайомих із цим питанням. Кожен клієнт або потенційний покупець мав власного менеджера по роботі з клієнтами в компанії та був зазначений у внутрішніх записах продажів. Фактичний продаж, однак, здійснювався через уповноважених посередників.

Extreme у своїй заяві Reuters заявила, що рідко надає послуги прямого встановлення. Зазначається, що таких контрактів з ДЕМЗ і MMZ Avangard у нього немає.

У своїй заяві Extreme стверджує, що має «жорстку політику» не співпрацювати з організаціями, які потрапили під санкції, але додає, що не завжди повідомляється про кінцевого споживача, особливо коли його продукція продається через так званих «прокладок» дистриб’юторів, які мають інвентар.

Extreme назвала одного з цих дистриб’юторів RRC і заявила, що вважає RRC «співучасником» у схемі постачання MMZ Avangard. RRC і його кіпрська материнська компанія BD Enterprise Networking не відповіли на повідомлення Reuters із проханням прокоментувати ситуацію.

Для російських військових компаній обладнання Extreme має сильну перевагу, як сказали троє людей, знайомих із поставками: на відміну від більших конкурентів, Extreme не потребує підписки на обслуговування та частих оновлень програмного забезпечення. «Він абсолютно автономний», — сказав про обладнання один із людей. «Це працює без ліцензії, і вам навіть не потрібно підключатися до Інтернету». Інша особа сказала, що це означає, що «вам не потрібно боятися, що ваша система перестане працювати через те, що хтось у США вирішив вас відключити».

Extreme заявляє, що «автономна модель» не є унікальною для компанії, але визнав, що вона стала відносно рідкісною.

У росії ні для кого не було секретом, що MMZ Avangard використовує техніку Extreme. Наприкінці 2019 року виробник ракет оголосив тендер через російську онлайн-платформу державних закупівель, заявивши, що йому потрібні запчастини для комп’ютерних мереж Extreme, якими він володіє. Extreme не стала заперечувати це, але сказала, що не обов’язково знати про такий тендер.

За кілька місяців до цього, влітку 2019 року, посередник зв’язався з представництвом Extreme в росії з проханням поради щодо модернізації мережі для ракетної компанії, свідчать документи. «Ми працюємо над рішенням для замовника, MMZ Avangard — написав співробітник посередника в електронному листі системному інженеру Extreme від 28 червня 2019 року. «Мені сказали, що я можу звернутися до вас за допомогою».

Як тільки обладнання прибуло до москви, Extreme направила штатного інженера в офіси MMZ Avangard, щоб допомогти забезпечити безперебійну установку, сказав один із людей, знайомих із поставками.

У своїй заяві для Reuters Extreme заявила, що у неї немає записів про те, щоб співробітник Extreme встановлював обладнання на MMZ Avangard.

Коли справа дійшла до обробки замовлень MMZ Avangard, ім’я виробника ракет не фігурувало в книгах Extreme. Натомість московські співробітники Extreme записали, що замовлення були розміщені компанією під назвою OOO DEMZ, згідно з електронними листами та записами про продажі, а також трьома людьми, знайомими з цим питанням.

«Потрібно було використовувати прикриття, тому що російська компанія внесена до чорного списку в США», — сказав один із людей, знайомих з постачанням. З липня 2014 року, коли Міністерство фінансів США включило його материнську компанію «Алмаз-Антей» до списку «заблокованих», американським компаніям було заборонено вести справи з MMZ Avangard. Міністерство фінансів відмовилося коментувати цю історію.

MMZ Avangard почав купувати продукцію Extreme у грудні 2017 року та був замаскований під прикриттям DEMZ у ділових записах Extreme з того дня, згідно з електронними листами та іншими документами, які отримав Reuters. Остання трансакція з використанням прикриття DEMZ, ідентифікована Reuters, відбулася у вересні 2021 року. Загалом записи показують, що Extreme відправила таким чином товарів на суму близько 645 000 доларів США за цей період.

Extreme у своїй заяві заявила, що тепер вважає, що її обладнання могло бути придбано через «підставну компанію». Компанія підтвердила, що в обліковому записі DEMZ перераховані покупки продуктів на суму приблизно 645 000 доларів США.

DEMZ — це невелика компанія, розташована в Дмитрові, місті в 50 милях на північ від москви. У російських корпоративних записах генеральним директором зазначено Володимира Маркова. По телефону Марков сказав, що ДЕМЗ, який виробляв інструменти для обслуговування вагонів, припинив свою діяльність у 2016 році. Керівник сказав, що він ніколи не чув про Extreme або про те, щоб DEMZ купував обладнання Extreme для себе чи від імені інших.

Очевидна хитрість була дрібною. Передбачувані керівники DEMZ, зазначені в записах клієнтів Extreme, які бачив Reuters, насправді були співробітниками виробника ракет, які надали свої адреси електронної пошти MMZ Avangard. Вони навіть включили електронні адреси Avangard, коли подали заявку на доступ до порталу обслуговування клієнтів Extreme. Один із цих людей відмовився від коментарів. З іншим не вдалося зв’язатися. У деяких документах також зазначено mmza.ru — доменне ім’я MMZ Avangard — як передбачувану веб-адресу DEMZ.

В останній день 2019 року, коли замовлення «DEMZ» проходило через систему затвердження Extreme, менеджер із продажу Extreme, який працював у Північній Кароліні, надіслав електронний лист до RRC, російського дистриб’ютора, із запитанням про доменне ім’я: «Чи можете ви сказати мені, які є відносини між DEMZ і mmza.ru?» Співробітник дистриб'ютора відповів, що mmza.ru є «доменом замовника». Співробітник не уточнив. Наступне повідомлення вказує на те, що продаж відбувся.

Extreme у своїй заяві не відповідало на питання про те, що співробітники MMZ Avangard реєструються для доступу до онлайн-підтримки, а менеджер з продажу Extreme ставив питання про веб-домен.

Приблизно через рік, маючи справу з іншим набором замовлень «DEMZ», співробітник із внутрішнього відділу відповідності Extreme в Ірландії помітив домен mmza.ru у документах продажу та дослідив його. «Це посилання, — повідомив співробітник команди комплаєнсу в електронному листі від 11 листопада 2020 року, — веде безпосередньо на https://mmzavangard.ru/ , який є оборонним підрядником, який, здається, спеціалізується на ракетних системах «земля-повітря», нам потрібно провести подальший розгляд, перш ніж ми зможемо прийняти рішення».

Extreme у своїй заяві також не відповідала на запитання щодо цього електронного листа.

* «Хороші новини»

Співробітник Extreme compliance наказав російському офісу, щоб «ДЕМЗ», передбачуваний замовник, заповнив форму для підтвердження відсутності військового кінцевого споживача, що обладнання не буде перепродано для будь-яких військових цілей і що воно не буде передано будь-якій підсанкційній компанії.

Менш ніж через тиждень після повідомлення від співробітника Extreme, Reuters отримав двосторінковий лист, який засвідчує, що кінцевий користувач не підпадає під санкції та не використовуватиме обладнання Extreme у спосіб, заборонений законодавством США. З нерозбірливим підписом і синьою печаткою «DEMZ» документ був надісланий до комплаєнс-служби Extreme, за словами одного з людей, знайомих із ситуацією.

Бізнес DEMZ, згідно з нібито самодекларацією, не мав нічого спільного зі складними ракетами. Швидше це були «комплектуючі для металообробки заміських будинків». За словами колишнього генерального директора Маркова, ДЕМЗ ніколи не виробляв таких компонентів і на момент написання листа не працював.

«Щойно отримав відповідь від нашої команди постачання щодо замовлень DEMZ, — написав менеджер із Північної Кароліни 25 листопада, — із хорошими новинами».

Продажі можуть пройти.

«Дякуємо», — написав регіональний директор Extreme у Відні з Північної та Східної Європи.

Фахівці з експортного контролю США повідомили Reuters, що самодекларації можуть бути корисними для визначення законності клієнта. Однак, натрапивши на червоний прапорець, «ви зупиняєте або відкладаєте транзакцію», - сказав Джеймс Фуллер, колишній спеціальний агент Міністерства торгівлі США. «Ви не пропонуєте спосіб надати ще більше неправдивої інформації чи якийсь обхідний шлях».

Extreme у своїй заяві для Reuters підтвердила, що її внутрішній спеціаліст із відповідності запитав і отримав самодекларацію. Компанія додала, що має «інші процеси скринінгу, щоб перевірити наявність червоних прапорців».

* Суднобудування

У росію Extreme постачала ІТ-обладнання іншим військовим компаніям, згідно з діловими документами, з якими ознайомилися Reuters і люди, знайомі з цим питанням.

Однією з них була United Shipbuilding Corp. Компанія має штаб-квартиру в Санкт-Петербурзі та керує безліччю російських верфей, виробляючи все від фрегатів до підводних човнів і тральщиків. Як і MMZ Avangard, United Shipbuilding перебуває в списку «заблокованих» Мінфіном США з липня 2014 року.

Ще одним був «Концерн Морінформсистем-Агат», виробник радіолокаційних та інших військових електронних систем. Згідно з документами, включно з публічним тендером у липні 2020 року, і одним із людей, знайомих із цим питанням, Agat покладався на обладнання від Extreme для деяких своїх систем, які потім були встановлені на військових кораблях United Shipbuilding.

Extreme повідомила Reuters, що у неї немає записів про продаж продукції United Shipbuilding або Agat. Російські компанії не відповіли на запити про коментарі.

В електронному листуванні United Shipbuilding чітко описується як клієнт Extreme. У квітні 2020 року посередник зв’язався з офісом Extreme у москві, щоб надати план, розроблений посередником щодо модернізації центру обробки даних United Shipbuilding.

Російський інженер зв’язався з Extreme та відповів наступного дня, вказавши на кілька елементів, які можна було б видалити із запропонованого дизайну.

«Крім того, все правильно», — написав інженер Extreme в електронному листі.

За матеріалами: Reuters

Джерело: internetua.com

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