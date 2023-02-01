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Американская компания готова продать Украине два "умных" дрона за доллар

Американская компания готова продать Украине два умных дрона за доллар

General Atomic сделала предложение о двух MQ-9 Reaper украинскому военному атташе в Вашингтоне, пишет The Wall Street Journal. Обычная цена одного такого беспилотника - около 32 млн долларов.

По данным издания, сделка также будет включать в себя наземную станцию управления дронами и потребует от Киева затрат около 10 млн долларов на подготовку и отправку аппаратов в Украину.

Поставку должен одобрить Белый дом, там от комментариев отказались.

Хроника DW

Джерело: https://t.me/dwglavnoe/23813

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