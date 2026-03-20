Американские дипломаты готовят поездку самопровозглашенного президента беларуси аляксандра лукашэнки в США

Сам лукашэнка назвал себя «сторонником президента Трампа».

Сегодня лукашэнка встретился в Минске с командой президента США Дональда Трампа. Делегацию возглавил спецпосланник Соединенных Штатов по беларуси Джон Коул.

По сообщениям белорусской стороны, обсуждались «региональные проблемы, вопрос Украины и война на Ближнем Востоке». А также освобождение белорусских политзаключенных.

«Думаю, моя точка зрения по глобальным проблемам, особенно по ситуации на Ближнем Востоке будет важна для вас, поскольку вы воюете против наших друзей. И я готов откровенно поговорить на эту тему», — заявил американцам лукашэнка.

Коул подтвердил, что война в Иране была одной из ключевых тем переговоров.

«Очень ценно всегда получать мнение (самопровозглашенного — ред.) президента беларуси. Это совершенно другое мнение по сравнению с тем, что мы можем получить на западе.

Мы обсудили также возможную поездку лукашэнки в США и будем работать над тем, чтобы это организовать.

Президент Трамп постоянно отзывается о нем как о своем хорошем друге, уважаемом мировом лидере», — сказал американский дипломат.

