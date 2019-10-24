Американские танки у белорусской границы призваны сдержать агрессию России

В Литву начали доставлять американскую тяжёлую бронетехнику для размещаемого здесь механизированного батальона вооружённых сил США. Как сообщает Euronews, полигон, где размещается американский батальон, находится в восточной части Литвы у белорусской границы.

В Вильнюсе отмечают, что это «послание для России о том, что США вовлечены, и дополнительный фактор сдерживания».

Американская тяжёлая бронетехника доставлена в Литву для размещаемого здесь на полгода. Первые танки Abrams и боевые машины пехоты Bradley прибыли в эту страну в понедельник. Остальная техника, как сообщается, будет доставлена в ближайшие недели. Около 500 военнослужащих сухопутных сил США останутся в Литве до весны, впервые на столь продолжительное время.

Полигон в Пабраде, где размещается американский батальон, находится в восточной части Литвы у белорусской границы.

В Москве дежурно утверждают, что якобы Россия не собирается ни на кого нападать, а заявления НАТО о российской угрозе, мол, используются для того, чтобы стягивать военные контингенты к границам России. Однако опыт показывает, что заявления Кремля это лишь бутафория и попытка скрыть реваншистские планы и намерения правящей в России путинской банды.

Как раз в эти дни в Бресте проходят российско-белорусские тактические учения. В манёврах участвуют более 900 военных и свыше 200 единиц техники. Отрабатывается совместное ведение разведывательно-боевых действий, десантирование личного состава и техники в ночных условиях, проведение этапов боевой стрельбы.

Напомним, что ранее сообщалось, что из-за русского реваншизма Соединенные Штаты планируют провести в следующем году крупнейшую за последние 25 лет переброску войск в Европу — в страны Балтии и в Польшу — в рамках масштабных учений Defender 2020.

Об этом говорилось в опубликованном сообщении расположенного в Висбадене штаба армии США в Европе.

Всего в учениях будут участвовать около 37 тысяч военных из 19 стран, причем в Европу будет переброшено около 20 тысяч американских солдат. Заявленной целью маневров является повышение боеспособности НАТО и устрашение потенциального противника (России - КЦ).

Германия станет логистическим центром во время учений, которые пройдут в период с апреля по май 2020 года. Они призваны проверить скорость переброски войск НАТО и уровень их взаимодействия.

«Эти способности важны, чтобы за короткий промежуток времени показать мощь. Наша боеспособность успокаивает союзников и отпугивает возможного противника», — заявил командующий армией США в Европе Кристофер Каволи.

Германская сторона считает важным в ходе учений проверить возможности существующей инфраструктуры — мостов и путей сообщения — для переброски крупных сил.

Отдел мониторинга Кавказ-Центр

Источник: kavkazcenter.com

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