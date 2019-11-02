Американский эксперт: Как нам оборонять страны Балтии от русских

Военные и политические эксперты Джеймстаунского фонда (США) и Оксфордского университета (Британия) обсудили в Вашингтоне сценарии и последствия возможной агрессии России в регионе Балтии на экспертном семинаре под названием «Новые перспективы того, как оборонять балтийские государства».

Поводом для дискуссии на семинаре стал опубликованный доклад Джеймстаунского фонда «Как оборонять страны Балтии», посвященный анализу сценария войны между Россией и НАТО в Балтийском регионе.

Среди принявших участие в дискуссии — бывший командующий объединенными силами в Афганистане (2011−2013) генерал Джон Р. Аллен; директор Института национальных стратегических исследований и сотрудник двух администраций Совета национальной безопасности США Ганс Биннендийк; в прошлом ведущий сотрудник ЦРУ Гленн Хафец; британский генерал-майор в отставке Джеймс Чизвелл — в прошлом командир британской 1-й бронетанковой дивизии; в 2017—2018 годах исполнявший обязанности старшего советника госсекретаря США в управлении планирования д-р Якуб Гриджел; директор Оксфордского центра войны д-р Роб Джонсон и др.

Помимо связанных с фондом высокопоставленных политических консультантов и отставных военных, в мероприятии приняли участие (что весьма показательно) действующие в Вашингтоне военные атташе Польши и Швеции — генерал-майор Цезарий Вишневский (Cezary Wisniewski) и генерал-майор Бенгт Свенссон (Bengt Svensson).

По итогам дискуссии эксперты сошлись во мнении, что Восточная Европа является далеко не единственным возможным локальным театром военных действий с Россией и поэтому следует еще обратить внимание на Азиатский и Арктический регионы.

Странам, оказавшимся в «группе риска», эксперты рекомендуют в первую очередь полагаться на собственные вооруженные силы и политическое руководство, а также довести у себя расходы на национальную оборону до необходимых 2% ВВП.

Автор доклада «Как оборонять страны Балтии» д-р Ричард Д. Хукер является профессором Национального университета обороны, членом американского Совета по иностранным делам (CFR). Д-р Хукер преподавал в Военной академии Соединенных Штатов в Вест-Пойнте и занимал должность начальника штаба военной кафедры в Национальном военном колледже в Вашингтоне.

Также д-р Хукер занимал ряд ответственных постов в структурах НАТО, администрациях президентов Буша-старшего, Клинтона, Буша-младшего и в Совете национальной безопасности при президенте Дональде Трампе. В последнем случае в СНБ он был старшим директором по России, Европе и НАТО.

В июле 2018 года Хукер ушел из Совета национальной безопасности, из-за своей жесткой позиции в отношении России, что не понравилось Трампу.

Смысл прошедшего семинара и доклада Хукера — это стремление убедить союзников по НАТО и главного противника — Россию в том, что 5-я статья устава НАТО все еще остается в силе и будет задействована в случае военного нападения России на страны Балтии.

В рассматриваемом докладе д-р Хукер признает, что размещение новых подразделений НАТО, в особенности бронетанковых, в странах Балтии по политическим причинам и позиции отдельных стран — членов альянса вряд ли возможно. Поэтому из практических предложений Хукера по усилению военного присутствия НАТО в Балтии остается одно — это возвращение в Литве, Латвии и Эстонии к всеобщей воинской повинности и формирование за счет этого людского ресурса трех дивизий — по одной на каждую страну, с тем чтобы они обязательно включали в свой состав бронетанковые и механизированные бригады.

Бронетанковую и прочую технику на их вооружение Хукер предлагает выделить из законсервированных запасов Пентагона.

Другим важным предложением Хукера является формирование из этих трех балтийских дивизий «Балтийского корпуса» с единой штабной структурой во главе, состоящей из офицеров-прибалтов, прошедших соответствующее обучение и подготовку в США.

В остальном описанный Хукером сценарий войны с Россией в Балтии содержит несколько гипотетических допущений в случае неизбежности войны. Это развертывание в Латвии и Эстонии с переброской из Италии и США еще до начала военных действий по одной воздушно-десантной бригаде США.

Аналогичное еще до начала военных действий подкрепление сил в Литве передислокацией под Вильнюс американской танковой бригады из Польши.

Гипотетическим допущением у Хукера также является атака российской группировки войск на страны Балтии с территории Белоруссии. Но самые главные допущения у Хукера — это локальный характер военного конфликта с ограниченным набором военных действий — без применения тактического ядерного оружия, без дальних ударов в глубину территории противника, без космической войны и т. д.

Интересным в конкретном сценарии, предложенным Хукером, является концентрированная атака главными силами поляков и 2-й американской бронетанковой бригады (она еще не развернута в Польше) в первые же дни конфликта «бастиона Калининград», а также политическая судьба эксклава после победной для НАТО локальной войны с Россией.

По Хукеру, в вознаграждение Европы за потерю Крыма оккупированный русскими Кенигсберг (т.н. Калининград) должен будет отойти к Польше или по минимуму стать демилитаризованным регионом.

Хукер считает, что в случае ограниченного военного конфликта НАТО с Россией в Балтии в нем примут участие на стороне НАТО своей «территорией, авиацией и флотом без посылки в Прибалтику сухопутных войск Швеция и Финляндия».

Отдел мониторинга Кавказ-Центр

Источник: kavkazcenter.com

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