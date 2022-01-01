АМКУ перевіряє низку обленерго через незаконне нарахування штрафів споживачам

Міжобласні територіальні відділення Антимонопольного комітету розпочали перевірку окремих операторів систем розподілу щодо антиконкурентних дій у наданні електропостачальникам послуг із розподілу (передачі) електроенергії. Про це повідомляється на сайті АМКУ.

Йдеться про застосування штрафів за перевищення постачальниками фактичного обсягу від замовленого протягом місяця. АМКУ підозрює, що ці штрафи суперечать Типовому договору із постачальниками.

До Комітету надійшло звернення від постачальників, які користуються послугами ПАТ «Запоріжжяобленерго» та ПАТ «Рівнеобленерго». Вони повідомляли про застосування штрафів за перевищення фактичного обсягу розподіленої електроенергії на 5%.

«Оскільки законодавство про електроенергетику та Типовий договір не передбачають санкцій за відхилення від замовленого обсягу розподіленої електроенергії, органами Комітету було здійснено збір та аналіз інформації, що підтвердили скарги електропостачальників», – заявили в АМКУ.

Під час перевірок були виявлені й інші розбіжності, що не відповідають Типовому договору, в угода таких операторів як ПАТ «Кіровоградобленерго», ПАТ «Черкасиобленерго», ПАТ «Черкасиобленерго», АТ «Херсонобленерго», ПАТ «ДТЕК Київські регіональні електромережі».

В Антимонопольному комітеті вважають, що дії обленерго можуть містити ознаки порушення законодавства про захист економічної конкуренції. Якщо Комітет доведе порушення, проти обленерго можуть бути відкриті справи, або їм будуть надані рекомендації щодо усунення цих порушень.

Источник: elektrovesti.net

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