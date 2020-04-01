АМКУ вимагає не рекламувати "ліки" від коронавірусу

Антимонопольний комітет вимагає від виробників ліків, рекламних холдингів та телеканалів утриматись від реклами "ліків від коронавірусу".

Про це повідомляє прес-служба АМКУ.

"На жаль, ці псевдо-рекламні оголошення (бо справжня реклама все ж інформує про реальні властивості продуктів) можуть ввести споживача в оману, адже згідно офіційної позиції Всесвітньої організації охорони здоров'я та Міністерства охорони здоров’я України, на сьогодні немає підтверджених ліків від нового коронавірусу", - йдеться у повідомленні.

"АМКУ вимагає від рекламодавців (виробників ліків), рекламних холдингів (тих, хто створює рекламні повідомлення та/або розміщує їх у ЗМІ) та телебачення (найбільшого каналу інформування населення) не створювати й не поширювати рекламу, яка може вводити в оману глядача щодо здатності ліків запобігти, або ж вилікувати COVID-19", - підкреслили в Комітеті.

Нагадаємо:

Антимонопольний комітет штрафуватиме компанії за розповсюдження в умовах пандемії неправдивої інформації про лікувальні властивості лікарських засобів, у розмірі 5% річного доходу.

Источник: epravda.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»