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АМКУ вимагає не рекламувати "ліки" від коронавірусу

АМКУ вимагає не рекламувати ліки від коронавірусу

Антимонопольний комітет вимагає від виробників ліків, рекламних холдингів та телеканалів утриматись від реклами "ліків від коронавірусу".

Про це повідомляє прес-служба АМКУ.

"На жаль, ці псевдо-рекламні оголошення (бо справжня реклама все ж інформує про реальні властивості продуктів) можуть ввести споживача в оману, адже згідно офіційної позиції Всесвітньої організації охорони здоров'я та Міністерства охорони здоров’я України, на сьогодні немає підтверджених ліків від нового коронавірусу", - йдеться у повідомленні.

"АМКУ вимагає від рекламодавців (виробників ліків), рекламних холдингів (тих, хто створює рекламні повідомлення та/або розміщує їх у ЗМІ) та телебачення (найбільшого каналу інформування населення) не створювати й не поширювати рекламу, яка може вводити в оману глядача щодо здатності ліків запобігти, або ж вилікувати COVID-19", - підкреслили в Комітеті.

Нагадаємо:

Антимонопольний комітет штрафуватиме компанії за розповсюдження в умовах пандемії неправдивої інформації про лікувальні властивості лікарських засобів, у розмірі 5% річного доходу.

Источник: epravda.com.ua

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