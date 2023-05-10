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Аморальний і недружній крок: у МЗС України засудили участь у параді в москві лідерів низки країн

Аморальний і недружній крок: у МЗС України засудили участь у параді в москві лідерів низки країн

Нагадаємо, що сьогоднішнє побєдобєсіє парад у мордорі відвідали прем'єр-міністр Вірменії, президенти Казахстану, Киргизстану, Таджикистану, Туркменістану та Узбекистану.

Під час заходу бункерне хуйло, який розшукується міжнародним правосуддям, виправдовував вбивства українців, знищення українських міст та сіл, викрадення українських дітей.

"Розглядаємо участь у публічному заході поряд із воєнним злочинцем, який хизується розв'язанням війни в Європі в масштабах, незнаних із часів Другої світової війни, як аморальний та недружній крок щодо України, вияв зневаги до українського народу, який бореться за своє виживання та свободу.

Народи Центральної Азії та Кавказу внесли неоціненний вклад в перемогу над нацизмом 78 років тому. Вони не заслуговують на долю бути використаними зараз кремлем для участі в фальшивому дійстві, яке не має нічого спільного із подвигом переможців над нацизмом", – відреагували в МЗС України.

Джерело: https://t.me/huyovy_kharkiv/108860

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