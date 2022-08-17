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Аналогов нєт

Аналогов нєт

А ви знали, що сьогодні (вчора) в масквє проходить конференція з міжнародної безпеки та форум «Армія 2022»? Конференція та форум мали стати інформаційним триумфом Ху@ла, який вже не знає що йому видумати, щоб насєлєніє повірило в силу російського аружія. На заходи запросили цілу купу хєр поймі кого, з хєр пойми звідки – тобто представників так званих «дружєствєних країн», перелік яких збігається з переліком африканських держав, яким ерефія пробачила радянські борги і які там в себе без солі доїдають останні слонячі піструни.

На заходах шойга заявив, що зброя НАТО – то все фігня. Особливо хвальоні Хімарси. Від них, мовляв, ніякої користі. Та й шо, що мінус 50 складів з БК за три тижні? А ви бачили, скільки ті Хімарси літрів та 100 кілометрів жеруть?

І все це на фоні вибухів в Криму. В день проведення форуму з БЕЗПЕКИ, Ху@ло з шайгой не здатні подбати про безпеку в Криму! Тут, без жодних вагань, аплодисменти ЗСУ за вибір часу для бавовни. Так надзюрити мокшам в щі – це просто шедевр!

Під кінець цієї тухлої туси Ху@ло заявив, що рашка продовжує виробляти зброю, яку всім потрібно куплять, бо їй аналогов нєт. І не збрехав, падло. От дійсно аналогов нєт! Пам’ятаєте відео, яке облетіло всі західні ЗМІ, де українські військові з дешевого китайського дрона скидають гранату на російську установку радіоелектронної боротьби з дронами? Яка країна ще таку х@йню виробляє? Правильно, ніяка, бо аналогов нєт. А ППО, що може красиво стріляти в іншу сторону, поки з другої сторони летять ракети з Хімарсів? Ніде такого нема, а в них є! Бєз аналогов. А убійца авіоносцєв, який потопила країна без флоту? А дамбас? А восємь лєт?...

Але мокщі, не були б мокщі, якщо б гучно не поїли гівна на власному ж заході. Всі вже почали забувати про робота Фьодора, який виявився гастербайтером в дешевому кіберпаківському костюмі, як тут виліз робот-собака-нінзя. Аналогов нєт вундєрвафля, яку назвали М-81 (дивно, що не Т-1000), та зробили в режимі максимальної сєкрєтності. Кажуть, незабаром розробка буде доступна для продажу. І опача… виявляється це обтянутий дешевою тканиною робот Go1 від китайського виробника Unitree з Aliexpress, який вже сьогодні можна купить за 2700 баксів, не чекаючи шаленого розпродажу від шойгі.

Які ж вони, курва, жалюгідні…

Джерело: facebook.com

Автор: Денис Пятигорец

Новости портала «Весь Харьков»

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