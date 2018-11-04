Анджей Дуда: Польша ожидает нападения России в любой момент

Убитый в ходе русского теракта под Смоленском польский президент Лех Качиньский предупреждал о том, что Россия в любой момент может напасть на Польшу, напомнил действующий глава государства Анджей Дуда.

«Сделаем выводы из фактов. За последние 10 лет Россия дважды насильно изменила европейские границы. В 2008 году она напала на Грузию, а в 2014 году - на Украине. В обоих случаях юридические границы двух стран до сих пор не восстановлены. Светлой памяти президент Лех Качиньский предположил развитие ситуации. В 2008 году, в Тбилиси (...) он сказал, цитирую: сейчас Грузия, завтра Украина, послезавтра страны Балтии, а впоследствии, возможно, придется время на мою страну, на Польшу», - заявил Анджей Дуда.

Он указал на то, что всем уже давно очевидны реваншистские, имперские амбиции России, и они очень опасны. Польше необходимо укреплять оборону, также необходимо укрепить Восточный фланг НАТО, и для этого необходимы общие расходы и ответственность, а также солидарность, считает Дуда.

Напомним, что минувшей весной власти Польши обнародовали большой доклад о русском теракте против президента Качиньского под Смоленском в 2010 году. По итогам расследования вывод напрашивается сам собой – Россия совершила акт войны против страны члена НАТО Польши.

Документ о результатах расследования русского теракта приводит десятки доказательств факта запланированного покушения на высшую военно-политическую элиты Польши. Согласно главной версии комиссии министерства обороны Польши, президентский самолет Леха Качиньского был уничтожен в воздухе в результате двух взрывов.

Месторасположение тел погибших на земле указывает на то, что они начали выпадать из самолета прежде, чем тот рухнул на землю. Разрушение, понесенные Ту-154М, могли возникнуть только из–за взрыва.

По словам главы подкомиссии Министерства обороны Польши Антони Мацеревича, сведения около 150 прямых очевидцев, а также тысячи фотографий и видеозаписей позволили осуществить реконструкцию обломков самолета.

Предполагается, что бомбы в самолет были заложены во время его ремонта в России. Самолет на ремонт русским отправил тогдашний премьер-министр Польши Туск.

В результате теракта Путин убил 96 членов польской военно-политической элиты, находившиеся на борту, в том числе президента Польши Лех Качиньский и его супругу.

Именно по этой причине русские до сих пор не выдают Польше обломки самолета, а место крушения лайнера было сразу же перепахано специальной командой русских спецслужб, чтобы скрыть следы взрывчатых веществ.

Выживших поляков добила на земле расстрельная команда ФСБ. Журналист Андрей Мендерей, снявший факт расстрела выживших, впоследствии был убит в Украине ВИДЕО.

Напомним, что самолёт с президентом Польши Лехом Качиньским на борту был взорван русскими по приказу Путина 10 апреля 2010 года под Смоленском.

В большом докладе комиссии польского министерства обороны были рассекречены документы о сотрудничестве с Россией предыдущего правительства Туска (правительство «польшевиков») и сознательном замалчивании причин крушения самолета.

В одном из рапортов разведки Польши указано, что «в случае признания вины русских произойдёт политическая катастрофа, которая будет иметь международные последствия».

Иными словами, подтверждаются выводы Кавказ-Центра, сделанные еще в 2010 году: Власти Польши и страны НАТО знали о русском теракте, знали о взрыве на борту самолета, но молчали из-за боязни военного конфликта с Россией.

Если официально обвинить Россию в убийстве президента и членов высшей военно-политической элиты страны НАТО это значит признать факт нападения России на члена альянса, которое автоматически переводит ситуацию в состоянии войны.

Очевидно, что официальное обнародование выводов польской комиссии с обвинением в адрес России в организации теракта и в убийстве президента Польши на фоне химических терактов и нарастания гибридной агрессии России, свидетельствует о том, что на Западе постепенно приходят к выводу об опасности дальнейшего безответного игнорирования реваншистской угрозы Кремля.

Отдел мониторинга Кавказ-Центр

Источник: kavkazcenter.com

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