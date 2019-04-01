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Анджелина Джоли на заседании Генассамблеи ООН

Анджелина Джоли на заседании Генассамблеи ООН

Минувшим днем Анджелина Джоли в качестве посла доброй воли ООН выступила на заседании Генассамблеи всемирной организации, посвященной миротворческим операциям в мире.

В своей речи знаменитость заявила, что является патриотом США и желает стране процветания:

Это третья встреча по проведению миротворческих операций, в которой я участвую. И первая — на моей родной земле. Я очень горда выступать здесь как американка. Я патриот, люблю свою страну и хочу видеть ее процветающей.

Кроме того, Джоли призвала к защите женщин во время вооруженных конфликтов и увеличению числа женщин в миротворческих миссиях.

Сегодня утром я провела встречу с выдающимися представительницами миротворчества. Я уверена, что чем больше они [женщины] будут вовлечены в работу миссий ООН, тем выше будет эффективность этих миссий.

— сказала Джоли с трибуны Генассамблеи организации.

Женщины по всему миру занимают руководящие посты, берут судьбу в собственные руки, но в то же время большинство жертв военных конфликтов — по-прежнему женщины. Среди беженцев и жертв насилия большинство — женщины.Мы должны добиться того, чтобы любой, кто совершает преступления в отношении женщин, без всяких исключений предстал перед судом и понес наказание,— заключила знаменитость.

Для важного мероприятия Джоли выбрала черную юбку-карандаш и белую шелковую блузу, поверх которых накинула плащ от Ryan Roche. Завершить элегантный образ помогли нюдовые лодочки и сумка бренда Valentino.
Источник:  Новости Ю

 

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: джоли, оон

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