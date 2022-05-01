Анджелина Джоли сегодня навестила во Львове детей, пострадавших в результате авиаудара по вокзалу в Краматорске

Также Джоли посетила школу-интернат и пообщалась с волонтерами на железнодорожном вокзале.

Вместе с гуманитарными поездками, послу доброй воли сегодня пришлось бежать в укрытие из-за угрозы ракетного удара.

Вместе с этим, мэру города Андрею Садовому сегодня явно пришел не один десяток просьб скинуть номер голливудской актрисы, что заставило его сделать громогласное заявление - номера Джоли у него нет.

Источник: https://t.me/u_now/46422

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