Ангеле Меркель вручили официальное "увольнение" с должности канцлера

Во вторник, 26 октября, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер вручил Ангеле Меркель официальное уведомление об окончании ее полномочий канцлера, передает УНН .

Известно, что мероприятие прошло в резиденции главы государства - дворце Бельвю.

Также сообщется, что Меркель остается временно исполняющей обязанности, по итогам сентябрьских выборов в Бундестаге не сформируется новая коалиция.

Напомним, Ангела Меркель правила Германией 15 лет и 338 дней. Если кандидатура ее преемника не будет утверждена до 19 декабря, Меркель побьет рекорд Гельмута Коля по длительности руководства страной в новейшей ее истории.

Источник: mignews.com.ua/

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