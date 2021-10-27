Государство
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:55
Просмотров: 123

Ангеле Меркель вручили официальное "увольнение" с должности канцлера

Ангеле Меркель вручили официальное увольнение с должности канцлера

Во вторник, 26 октября, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер вручил Ангеле Меркель официальное уведомление об окончании ее полномочий канцлера, передает УНН.

Известно, что мероприятие прошло в резиденции главы государства - дворце Бельвю.

Также сообщется, что Меркель остается временно исполняющей обязанности, по итогам сентябрьских выборов в Бундестаге не сформируется новая коалиция. 

Напомним, Ангела Меркель правила Германией 15 лет и 338 дней. Если кандидатура ее преемника не будет утверждена до 19 декабря, Меркель побьет рекорд Гельмута Коля по длительности руководства страной в новейшей ее истории. 

Источник: mignews.com.ua/

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Темы: меркель

Читайте ещё:

Загрузка...
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 