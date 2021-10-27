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Ангеле Меркель вручили официальное "увольнение" с должности канцлера
Во вторник, 26 октября, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер вручил Ангеле Меркель официальное уведомление об окончании ее полномочий канцлера, передает УНН.
Известно, что мероприятие прошло в резиденции главы государства - дворце Бельвю.
Также сообщется, что Меркель остается временно исполняющей обязанности, по итогам сентябрьских выборов в Бундестаге не сформируется новая коалиция.
Напомним, Ангела Меркель правила Германией 15 лет и 338 дней. Если кандидатура ее преемника не будет утверждена до 19 декабря, Меркель побьет рекорд Гельмута Коля по длительности руководства страной в новейшей ее истории.
Источник: mignews.com.ua/
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