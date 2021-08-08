Анкеты для "Карты харьковчанина" можно заполнить в центрах админуслуг

Заполнение бумажных анкет на получения "Карты харьковчанина" стартовало в центрах предоставления административных услуг Харькова. Об этом сообщил руководитель КУ "Офис реформ Харькова", куратор проекта Павел Столбовой.

Он отметил, что теперь подать бумажную анкету могут все харьковчане, взяв необходимые бланки в ЦПАУ своего района. Можно взять сразу несколько анкет для своей семьи и близких, чтобы заполнить их дома. Однако при сдаче заявления необходимо будет предъявить документ, удостоверяющий личность.

Павел Столбовой также сообщил, что процесс заполнения анкет школьниками, сотрудниками коммунальных учреждений и предприятий, а также структурных подразделений городского совета подходит к завершению. Так, анкеты уже заполнили более 200 тысяч человек. По его словам, те харьковчане, которые сейчас находятся в отпуске за пределами Харькова, могут воспользоваться электронной анкетой или заполнить бумажный вариант уже по возвращению в город.

Также он сообщил, что в городе стартовал конкурс на лучший слоган проекта "Карта харьковчанина". Для того, чтобы принять в нем участие, необходимо заполнить гугл-форму на официальном сайте проекта. Работы будут приниматься до 23 августа.

Напомним, в городе работает горячая линия, куда можно обратиться по вопросам, связанным с "Картой харьковчанина". Задать вопросы и уточнить необходимую информацию можно по телефону: 725-15-35.

Источник: sq.com.ua

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