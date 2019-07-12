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Антифейк МОЗ України про програму медичних гарантій та автономізацію лікарень

Антифейк МОЗ України про програму медичних гарантій та автономізацію лікарень

Голова Херсонської обласної ради Владислав Мангер та директор Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації Віктор Короленко на засіданні комісії з питань охорони здоров’я та здорового способу життя, яка відбулась 8 липня 2019 року, зробили низку брехливих і маніпулятивних заяв, які ставлять під загрозу доступність медичної допомоги пацієнтам у Херсонській області з 2020 року. Спростовуємо брехню і наводимо факти.

Нагадуємо, що у 2020 році стара модель фінансування медзакладів більше не працюватиме. Це норма Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення». Аби надалі отримувати кошти за послуги з Держбюджету, всі лікарні мають стати комунальними некомерційними підприємствами до кінця 2019 року і підписати договори з Національною службою здоров‘я України.

Фейк: «На сьогодні єдина область, яка перевела свої заклади в некомерційні – Полтавська» - Владислав Мангер.

Факти: Полтавська область – не єдина область в Україні, яка успішно проводить автономізацію медзакладів. Справді, лідером по реорганізації закладів є Полтавщина - 85% закладів вже змінили свій статус. Першою чергою це пов’язано з тим, що з 1 квітня в Полтавській області почався пілотний проект з відпрацювання Національною службою здоров’я всіх нюансів нової моделі фінансування у лікарнях.

На другому місці Харківська область - 80% медзакладів автономізовані та мають статус комунальних некомерційних підприємств. За ними - Волинська (75%), Рівненська (73%) та Львівська області (68%). Ще шість областей України перетворили у комунальні некомерційні підприємства більше 50% своїх лікарень.

Ще в 11 областях йде активний процес перетворення медзакладів, який завершиться восени. Наприклад, сусідня з Херсонською Миколаївська область хоч і автономізувала 29% своїх закладів, але в процесі перетворення, за даними МОЗ України, перебувають ще 51% закладів. Це означає, що лише за декілька місяців на Миколаївщині 80% закладів будуть у статусі комунальних некомерційних підприємств.

У Херсонській області на КНП перетворені лише 29% лікарень, а в процесі - 12%. Це означає, що скоріш за все Херсонська область не встигне реорганізувати 59% своїх закладів до кінця року. Ці заклади залишаться без можливості укладати договори с НСЗУ і, відповідно, не будуть отримувати кошти за надання медичних послуг. Місцевій владі доведеться шукати інші способи фінансування своїх лікарень, адже з 2020 року медичної субвенції не буде.

Фейк: «Досвід у Полтавській області негативний. По правді, вони потрапили у фінансову пастку, оскільки кошти Національної служби здоров’я України (далі – НСЗУ) не покривають витрати на харчування, поточні видатки, оплату комунальних послуг, капітальні видатки. Все це необхідно фінансувати з обласного бюджету», - Владислав Мангер.

Факти: Перші три місяці пілотування проекту у Полтавській області демонструють, що ефективні заклади отримують більше фінансування. Адже тепер НСЗУ оплачує лікування пацієнтів у тих лікарнях, де вони реально обслуговуються.

Водночас, пілотний проект у Полтавській області - суто технічний, створений саме для відпрацювання механізму контрактування та фінансування Національною службою здоров’я на рівні спеціалізованих лікарень. Місцева влада Полтавської області та НСЗУ перебувають у постійному контакті і повністю контролюють ситуацію. Тарифи, за якими отримують оплати 56 лікарень Полтавщини, діють лише цього року і в рамках пілотного проекту. Програма медичних гарантій, яка запрацює з 1 січня 2020 року, працюватиме за іншими тарифами. Наразі програма розробляється, у тому числі - з урахуванням досвіду пілотного проекту в Полтавській області. Тому досвід Полтавщини важливий для належного запуску програми медичних гарантій у 2020 році.

Вартість послуг у програмі медичних гарантій включатиме всі поточні видатки лікарень на надання медичної послуги пацієнту, у тому числі роботу медиків, ліки в рамках Національного переліку та харчування.

Оплата комунальних послуг закріплена в Бюджетному кодексі за місцевими бюджетами. Місцева влада як власник медичних закладів зобов’язана забезпечити доступність цих закладів для жителів міста, села, області. Капітальні видатки (наприклад, ремонт закладів, закупівля обладнання тощо) є інвестиціями громади у свою лікарню.

Місцева влада має зобов'язання перед громадами, їхня підтримка особливо важлива на етапі впровадження реформи.

Фейк: “Херсон – єдиний обласний центр, де третина жителів – пенсіонери, які мають доходи на рівні прожиткового мінімуму. У разі відсутності бюджетних коштів на медицину – мешканці не зможуть самостійно оплатити дороговартісні медичні послуги”, - Владислав Мангер.

Факти: З 2020 року усі медичні послуги, визначені гарантованим пакетом, будуть доступні всім українцям незалежно від їхнього рівня доходів чи майнового статусу. Їх можна буде отримати у будь-якому медичному закладі, що уклав договір з НСЗУ. Йдеться про усі рівні медичної допомоги - первинну, спеціалізовану амбулаторну, стаціонарну, а також екстреної, паліативної та реабілітаційної.

Фейк: «При переході на фінансування із НСЗУ через комунальні неприбуткові підприємства на утримання обласних медичних закладів необхідно виділити з обласного бюджету близько 500 млн грн», - Віктор Короленко.

Факти: Оскільки програма медичних гарантій тільки розробляється, то усі цифри є припущенням. Програма буде ухвалена Верховною Радою разом з Державним бюджетом на наступний рік. МОЗ України закликає не використовувати такі псевдоаргументи для дискредитації змін і залякування людей.

Фейк: «При переході екстреної служби НСЗУ не буде оплачувати пальне, а це ще 20 млн гривень», - Віктор Короленко.

Факти: Оплата Національною службою здоров‘я надання екстреної медичної допомоги включатиме всі видатки на надання такої допомоги, у тому числі вартість пального для машин екстреної допомоги.

Источник: moz.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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