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Сегодня 17:22
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Антикоррупционеры объявляют масштабную войну чиновникам

Партийное финансирование, скрытые состояния госслужащих, закупки по завышенным ценам и неучтение конфликтов интересов при голосовании депутатов за преференции для отдельных предприятий.

Журналистские и общественные расследования на эти темы уже стали поводом для возбуждения целого ряда административных и уголовных производств.

Сегодня участники антикоррупционных организаций собрались, чтобы обговорить, на что именно нужно раскрыть глаза правоохранителям.

Роман Лихачев, инициатор форума

Ми вважаємо, що в Україні є три проблеми: корупція, корупція й ще раз корупція. Тому сьогодні ми зібрали в Харкові топових антикорупціонерів, представників молодіжних антикорупційних организацій, журналістів-розслідувачів, тому що, по-перше, досвідом обмінятись, по-друге, напрацювати антикорупційну стратегію для свого регіону, й показати, що у нас не є суцільна зрада, є певні перемоги

Активисты-антикоррупционеры утверждают, что в последнее время украинцам стало легче проводить общественные расследования и контролировать госслужащих и расходы бюджетных средств. Ведь опять же - из-за настойчивости общественности - в Украине появились многочисленные открытые реестры: деклараций, тендерных закупок, транзакций казначейства, которые позволяют в режиме он-лайн следить за деятельностью и затратами чиновников, а также темпами их обогащения.

Но проблема в том, говорят сами представители общественности, что тех, кто осознает необходимость этого контроля, крайне мало, ведь население не понимает, что из бюджета вымываются именно их деньги, которые они платят не только как налоги с зарплаты, но и как НДС при приобретении товаров и услуг.

Виталий Шабунин, председатель ГО «Центр противодействия коррупции»

В середньому громодянин працюючий віддає країні стільки, скількі витрачає на себе. По Україні - середня тисяча, 63 тисячі в рік людина працююча віддає державі, й стількі ж лишає своїй родині. На двох працюючих це 5 тисяч баксів. Як тільки це говориш людям - в них "башню зносить". З"являється прив"язка між своєю кишенею и вкраденими якимись державними грошима.

Именно поэтому антикоррупционеры говорят, что сейчас крайне важно сконцентрироваться на просветительской деятельности, привлекать максимальное количество активистов, журналистов и юристов, которые будут работать на открытых общественных антикоррупционных платформах, таких, как, например, Wikiinvtstigation, а также сотрудничать с местными антикоррупционными центрами.

 

Агентство Телевидения Новости

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Темы: коррупция

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