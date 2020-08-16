Антикорупційна експертиза закону про надання Укрпоштою фінансових послуг: проєкт суперечить бюджетному кодексу

Національне агентство з питань запобігання корупції провело антикорупційну експертизу законопроєкту №2788-д «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо фінансових послуг у галузі поштового зв’язку» та визначило положення, що містить корупційні ризики.

Так, проєкт закону всупереч вимогам Бюджетного кодексу України наділяє Укрпошту функціями Державної казначейської служби України та надає компанії можливість обслуговувати рахунки органів виконавчої влади, які є розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів. Проте Бюджетний кодекс встановлює, що створення позабюджетних фондів органами державної влади, місцевого самоврядування та іншими бюджетними установами не допускається.

Тому наявність у Укрпошти функцій казначейства за відсутності статусу державного банку може призвести до неконтрольованого, нецільового використання бюджетних коштів та, як наслідок, вчинення фінансових правопорушень і виникнення корупційних схем.

Висновок та рекомендації антикорупційної експертизи законопроєкту НАЗК направило Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики та Комітету з питань антикорупційної політики Верховної Ради України для опрацювання перед другим читанням.

Источник: nazk.gov.ua

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