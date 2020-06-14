“Антонов будуть змінювати антонівці” – команда Укроборонпрому зустрілася з колективом підприємства

Команда державного концерну ДК "Укроборонпром" разом з в.о. президента підприємства Олександром Лосем зустрілися з колективом ДП "Антонов" та представила працівникам результати перевірки, наслідком якої були зміни у вищому керівництві Антонова.

Участь у зустрічі з антонівцями взяли заступник генерального директора концерну з питань трансформацій Роман Бондар, заступник генерального директора з питань безпеки Костянтин Бушуєв, директор компанії "Спецтехноекспорт" Євген Ларін.

Колективу підприємства розповіли про результати перевірки, яку Концерн проводив за дорученням Прем’єр-міністра та СБУ, пояснили причини припинення повноважень президента ДП "Антонов" та очікування від нового керівника.

Директор з трансформації Концерну Роман Бондар розповів антонівцям про плани реформування підприємства та повідомив, що Олександр Лось очолить Стратегічну групу по реформуванню Антонова, яка розробить детальний покроковий план змін.

"Наступного тижня комітет розпочне роботу і до процесу реформування Антонова будуть залучені представники колективу. Антонов мають змінювати самі антонівці. Ми на цьому неодноразово наголошували. Одним із головних завдань, які Президент України поставив перед новим керівництвом "Укроборонпрому", є розробка та реалізація комплексної стратегії з трансформації оборонної галузі, до складу якої входять й авіаційні підприємства України. "Антонов" стане ключовим підприємством, на основі якого відбудеться формування державної авіаційної холдингової компанії. Ми розраховуємо, що зміна керівництва пришвидшить процес трансформації підприємства і перетворення його на сучасного і потужного виробника транспортних літаків", – розповів Роман Бондар.

Окремо команда Укроборонпрому спростувала міфи та чутки про майбутнє ДП "Антонов", які ширяться на підприємстві колишнім керівництвом.

"Чутки про відчуження нерухомості та інших активів "Антонова", закриття соціальної інфраструктури, відокремлення авіаперевезень від авіабудівництва – ці фейки не мають нічого спільного з планами "Укроборонпрому" і не мають під собою жодних документальних підстав. Ті, хто їх поширюють, шкодять національним інтересам і самому Антонову", – заявив Роман Бондар.

Також перед колективом виступив Євген Ларін, директор компанії "Спецтехноекспорт". Він пояснив причини затримки авансового платежу за перуанський літак та окреслив майбутні можливі контракти для Антонова, над якими працює його компанія.

Зустріч тривала близько 2 годин і зібрала понад 300 працівників ДП "Антонов".

У Концерні запевнили, що подібні зустрічі відбуватимуться регулярно і закликали працівників не піддаватися зовнішнім групам впливу, які намагаються перетворити зміну керівництва на конфлікт, втягнути колектив у внутрішнє протистояння і використати це у своїх політичних цілях.

Источник: ukroboronprom.com.ua

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