“Антонов” представив проект стратегічного ударного безпілотника

Державне підприємство “Антонов” в кооперації з іншими підприємствами займаються створенням стратегічного ударного безпілотника, на зразок американського MQ-9 “Reaper”, за стандартами НАТО.

Передає Національний Промисловий Портал, з посиланням на Сьогодні.

Про це заявив на VI Міжнародній науково-практичній конференції в Києві директор програми з безпілотних авіаційних комплексів ДП “Антонов” Микола Воробйов.

За його словами, крім БПЛА “Горлиця”, який створюється в Україні, підприємство взялося за реалізацію техзавдання Міністерства оборони зі створення стратегічного ударного безпілотного літального комплексу зі злітною масою в 6 тонн.

“Це дуже серйозний комплекс, самотужки Україні він не під силу. У варіанті військово-технічного співробітництва з інозамовниками при наявності портфеля замовлень – це можливо. В цьому напрямку ми сьогодні і працюємо разом з “Укрспецекспортом”. Дуже важливо, що цей комплекс створюється за натовськими стандартами STANAG4671 і зможе літати в цивільному повітряному просторі”, – сказав Воробйов.

Він зазначив, що створення платформи і двигунів забезпечує українська сторона, за постачання частини обладнання відповідає іноземний партнер, з яким вже погоджено обладнання для безпілотника.

В “Антонові” повідомляють, що розрахункове корисне навантаження нового ударного БПАК становить 1,4 тонни: передбачається можливість оснащення комплексу, в тому числі, протитанковим і ракетно-бомбовим озброєнням. Розрахункова висота польоту – 12,2 км, тривалість польоту – 24 години.

Источник: uprom.info

Автор: Владислав Христофоров, редактор Національного промислового порталу

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