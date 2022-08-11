Апокалиптический "геймченджер"

Насколько бедственным должно быть положение сил российских оккупантов на украинской территории, если основным аргументом для них стала подготовка к организации ядерной катастрофы? Если ранее из высоких кабинетов Кремля доносилась мантра "у нас хватит конвенционных сил "разобраться с ситуацией в Украине", то теперь абсолютно никакой уверенности ни по срокам, ни по объемам ресурсов, необходимых для продолжения вторжения, уже нет. Конвульсии конченных пропагандистов, призывающих даже мысленно не критиковать российскую армию, порождают лишь смятение и гнев в их адрес. Все кто против "СВО" – это ДРГ противника; человек, который пишет сегодня "Нет войне!", приравнивается к диверсанту. Это мнение горстки расчеловеченных психопатов навязывается массам. Из-за них ещё никогда в истории высшее российское руководство не выглядело столь жалко и маргинально. Что характерно, чем больше садисты на казенном содержании Кадыров-Симоньян-Дугин заливают про преданность идее "спецоперации", тем больше подозрений, что они стелют красную дорожку новому вождю.

Текущее положение дел в российских верхах напоминает растянувшийся гитлеровский апрель 1945 года. Именно осознание данного факта вызывает к жизни самые опасные сценарии. В окружении Путина глубочайший раскол. Верх начинают брать прагматики, которые хорошо знают, что не важно, кто сидит в кресле президента, – куда важнее способность этого лица решать задачи элит. А через множество колец охранного оцепления к устаревшему изолянту не добраться. Пора искать какого-то более отзывчивого топ-менеджера России, так сказать, дельного "начальника", а не живую мумию в саркофаге. Отмена виз для въезда россиян в Европу и высылка их назад в РФ вызывает животный страх в рядах российских спецслужб. Толпа озлобленных репатриантов способна вызвать такое брожение, что Россию ещё десятилетиями будет рвать на куски после того, как путинизм будет сметён.

Для выруливания из катастрофической ситуации Путину нужен геймченджер, который радикально сменит все декорации. Таким инструментом избрана временно захваченная в марте 2022 года Запорожская АЭС, – самая крупная ядерная станция в Европе. Путинское террористическое государство боится использовать унаследованный от СССР ядерный арсенал, а потому перешло к тактике провокаций на атомной станции, угрожая всему миру. Это игра на грани непоправимого. По имеющейся информации, задача минимум для россиян – использовать ЗАЭС как щит для прикрытия своей группировки в районе Энергодара. Также в российском правительстве рассматривают ее как ценный трофей, позволяющий хоть немного окупить издержки на "СВО". Но российскому Генштабу очевидно, что достаточных сил для удержания фронта нет. Готовится вариант отступления. Потому ЗАЭС стала рассматриваться, как колоссальная ядерная бомба.

Российские оккупанты не только разместили на территории сверхопасного объекта военную технику и провели его минирование, но обстреливают территорию станции. 5-6 августа они ударили ракетами по территории ЗАЭС вблизи сухого хранилища с ядерными отходами. Там 174 контейнера, в каждом из которых – по 24 сборки отработанного ядерного топлива. В своем заявлении начальник войск РХБ защиты РФ, генерал-майор Васильев, командующий гарнизоном ЗАЭС, сказал: «здесь будет либо русская земля, либо выжженная пустыня».

Действительно, авария на ЗАЭС будет равносильна десяти Чернобылям, и накроет всю Европу, Турцию и пол-России.

Поразительно, но страна-агрессор ещё умудряется выставить себя озабоченной жертвой и запросила заседание Совбеза ООН. Москва как огня боится санкций МАГАТЭ, ведь из-за авантюры ее военщины крупнейшая роскорпорация "Росатом" утратит доступ к мировым рынкам.

Путинская авантюра с ЗАЭС лишит его важнейшей из опор. На ум приходит лишь мем: "Астанавитесь!"

Джерело: https://t.me/sytosokrata/701

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