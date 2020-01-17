Арахамія відкликав законопроєкт про зміну регламенту Ради

Голова фракції «Слуга Народу» Давид Арахамія заявив, що відкликав поданий ним законопроєкт №2691, який передбачає «удосконалення законодавчої процедури» регламенту Верховної Ради.

Про це він сказав журналістам у кулуарах, передає «Інтерфакс.Україна».

«Я сьогодні відкликав цю версію регламенту, тому що було багато запитань щодо конституційності деяких норм. Зокрема, обмеження 45 депутатів, коли йдеться про скасування постанови», — сказав Арахамія.

На його думку, такі обмеження можуть розцінити як порушення конституційних прав.

Для того, щоб виправити недоліки документа й об'єднати навколо нього парламент, голова фракції запросив по два представники від кожної фракції та групи BP для роботи над ним.

«Ми хочемо відпрацювати це з іншими фракціями, щоб у нас була узгоджена версія нового закону про регламент, тому що його треба міняти, тому що він реально архаїчний», — додав він.

Група народних депутатів із фракції «Слуга Народу» 27 грудня 2019-го зареєстрували законопроєкт, який передбачає внесення змін до регламенту Верховної Ради.

Зокрема, хочуть встановити обговорення законопроєктів за процедурою першого, другого або третього читання у дні проведення пленарних засідань щотижня у вівторок і середу.

Голосувати за ухвалення хочуть лише у четвер, за попередньо підтриманими пропозиціями під час розгляду законопроєктів.

Ще у вересні 2019-го віцеспікер Верховної Ради, депутат від фракції «Слуга Народу» Руслан Стефанчук, заявив про необхідність створення повністю нового регламенту парламенту, аби законопроєкти «не помирали» від кількості поправок.

Источник: hromadske.ua

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