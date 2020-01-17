Государство
Перейти к списку новостей
Сегодня 06:23
Просмотров: 16

Арахамія відкликав законопроєкт про зміну регламенту Ради

Арахамія відкликав законопроєкт про зміну регламенту Ради

Голова фракції «Слуга Народу» Давид Арахамія заявив, що відкликав поданий ним законопроєкт №2691, який передбачає «удосконалення законодавчої процедури» регламенту Верховної Ради.

Про це він сказав журналістам у кулуарах, передає «Інтерфакс.Україна».

«Я сьогодні відкликав цю версію регламенту, тому що було багато запитань щодо конституційності деяких норм. Зокрема, обмеження 45 депутатів, коли йдеться про скасування постанови», — сказав Арахамія.

На його думку, такі обмеження можуть розцінити як порушення конституційних прав.

Для того, щоб виправити недоліки документа й об'єднати навколо нього парламент, голова фракції запросив по два представники від кожної фракції та групи BP для роботи над ним.

«Ми хочемо відпрацювати це з іншими фракціями, щоб у нас була узгоджена версія нового закону про регламент, тому що його треба міняти, тому що він реально архаїчний», — додав він.

Група народних депутатів із фракції «Слуга Народу» 27 грудня 2019-го зареєстрували законопроєкт, який передбачає внесення змін до регламенту Верховної Ради.

Зокрема, хочуть встановити обговорення законопроєктів за процедурою першого, другого або третього читання у дні проведення пленарних засідань щотижня у вівторок і середу.

Голосувати за ухвалення хочуть лише у четвер, за попередньо підтриманими пропозиціями під час розгляду законопроєктів.

Ще у вересні 2019-го віцеспікер Верховної Ради, депутат від фракції «Слуга Народу» Руслан Стефанчук, заявив про необхідність створення повністю нового регламенту парламенту, аби законопроєкти «не помирали» від кількості поправок.

Источник: hromadske.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Темы: рада

Читайте ещё:

Зеленський відкликає проєкт змін до Конституції щодо децентралізації
16.01.2020 12:57    219
Депутат від "Голосу" подала до суду на бездіяльність Рябошапки та його офісу – подробиці
16.01.2020 08:07    112
Перше засідання Верховної Ради: двох нардепів зловили на "кнопкодавстві"
15.01.2020 10:06    186
Святослав Вакарчук отказался общаться с журналистами по вопросу об отдыхе в Таиланде
15.01.2020 09:44    252
В Верховной Раде собираются отменить льготы на импорт энергетического оборудования для СЭС и ВЭС
15.01.2020 09:21    119
Зарплата депутатов, превышающая 100 тыс грн, - фейк. Заявления главы фракции "Слуга народа" и спикера Рады
14.01.2020 12:47    297
З 1 січня депутатам збільшили зарплатню до більш як 100 тис. грн, - Розенко
14.01.2020 10:35    314
На этой неделе Рада приступит к рассмотрению законопроекта о рынке земли с вероятностью 80% - депутат
14.01.2020 09:36    95
После принятия закона о рынке земли Милованов может покинуть свою должность – эксперт
13.01.2020 06:49    141
Интернет ассоциация Украины раскритиковала законопроект о СМИ
12.01.2020 06:32    133
Загрузка...
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 