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Арестованные $415 млрд резервов РФ пойдут на возмещение ущерба Украине
Кабмин с правительствами других стран ищет механизм передачи Украине арестованных золотовалютных резервов Центробанка РФ, заявил первый замминистра экономики Украины Денис Кудин.
– Арестованные резервы в размере $415 миллиардов планируют направить для возмещения ущерба, нанесенного Россией.
– Этой суммы достаточно, чтобы перекрыть прямые единовременные потери.
– Россия после капитуляции еще должна выплатить репарации Украине, которые бывают в двух формах: денежные и натуральные.
Источник: https://t.me/s/truexanewsua
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