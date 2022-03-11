Государство
Перейти к списку новостей
Сегодня 16:24
Просмотров: 151

Арестованные $415 млрд резервов РФ пойдут на возмещение ущерба Украине

Кабмин с правительствами других стран ищет механизм передачи Украине арестованных золотовалютных резервов Центробанка РФ, заявил первый замминистра экономики Украины Денис Кудин.

– Арестованные резервы в размере $415 миллиардов планируют направить для возмещения ущерба, нанесенного Россией.

– Этой суммы достаточно, чтобы перекрыть прямые единовременные потери.

– Россия после капитуляции еще должна выплатить репарации Украине, которые бывают в двух формах: денежные и натуральные.

Источник: https://t.me/s/truexanewsua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Російські банки різко збільшили видачу карток китайської платіжної системи
Сегодня 17:10    110
ЄС надав Україні перші 300 млн євро із пакету в 1,2 млрд – ЄК
Сегодня 16:51    101
Звернення міністра оборони Олексія Резнікова
Сегодня 15:54    166
Київстар збільшує допомогу абонентам у роумінгу
Сегодня 15:41    141
Директор ЦРУ вважає, що Путін не має чіткої кінцевої мети у війні з Україною
Сегодня 15:16    177
Путін наказав допомогти «добровольцям із Близького Сходу» потрапити до «зони бойових дій» в Україні
Сегодня 15:01    185
Звернення Президента Володимира Зеленського. Основні тези
Сегодня 14:42    305
Міжнародні COVID-сертифікати знову можна згенерувати в Дії
Сегодня 14:40    144
Уряд підвищив пенсії військовим у середньому на 800 гривень
Сегодня 14:28    141
Укрпошта відновлює доставку інтернет-замовлень
Сегодня 14:14    158
Загрузка...
Март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 