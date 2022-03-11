Арестованные $415 млрд резервов РФ пойдут на возмещение ущерба Украине

Кабмин с правительствами других стран ищет механизм передачи Украине арестованных золотовалютных резервов Центробанка РФ, заявил первый замминистра экономики Украины Денис Кудин.

– Арестованные резервы в размере $415 миллиардов планируют направить для возмещения ущерба, нанесенного Россией.

– Этой суммы достаточно, чтобы перекрыть прямые единовременные потери.

– Россия после капитуляции еще должна выплатить репарации Украине, которые бывают в двух формах: денежные и натуральные.

Источник: https://t.me/s/truexanewsua

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