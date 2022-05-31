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Арестованные облгазы Фирташа передали "Нафтогазу", – СМИ

Арестованные облгазы Фирташа передали Нафтогазу, – СМИ

В общей сложности говорится о 26 облгазах, которые к аресту принадлежали олигарху Дмитрию Фирташу. Теперь Кабинет министров передал их госпредприятию "Черноморнефтегаз", которым управляет НАК "Нафтогаз Украины".

Соответствующее распоряжение №429-р обнародовано на сайте Кабмина Украины 28 мая 2022 года. При этом список активов не публикуется. Впрочем, по информации журналистов "РБК-Украина" , говорится об арестованных 26 облгазах.

Известно, что согласно документу активы передаются от Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) по предложению Министерства энергетики и АРМА.

В Кабмине "Черноморнефтегаза", Министерству энергетики и НКРЭКУ поручили "принять все действенные меры, направленные на предотвращение риска сбоя и/или прерывания функционирования активов, что может привести к возникновению чрезвычайных ситуаций".

К слову, накануне в "Нафтогазе" решили успокоить украинцев. В ведомстве заверили, что в результате полномасштабной войны России против Украины тарифы на газ и тепло не будут расти.

Источник: 24tv.ua

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