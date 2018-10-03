Архивы Константинополя опровергают миф о происхождении УПЦ от Москвы

Архивы Вселенского патриархата содержат документы, подтверждающие, что именно РПЦ отделилась от Киевской митрополии.

Об этом в интервью "5 каналу" сказал предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет, передает "Украинская правда".

Русская (точнее, Московская) церковь в свое время отделилась от Киевской Митрополии. Поэтому именно Киев - Мать-Церковь для Москвы, а не наоборот.

"Русская Церковь отделилась от Киевской Митрополии, а Киевская Митрополия была в составе Константинопольского Патриархата. То есть получается, что мы, Украинская Церковь, являемся дочерней Церковью Константинопольского Патриархата, а Русская Церковь является дочерней Церковью, дочерью, а не Матерью Украинской Церкви", - отметил Филарет.

Упомянутые документы на греческом языке обнародованы онлайн на сайте orthodoxia.info.

"Вселенский патриархат считает уместным напомнить всю историческую и каноническую правду о взаимоотношениях Константинопольской церкви с Церковью Украины, о чем свидетельствуют сохранившиеся официальные документы, которые, к сожалению, либо игнорируются, либо сознательно скрываются по понятным соображениям", - отмечается в предисловии исследования истории развития украинской церкви, перевод фрагмента которого приводит сайт "Укранорама".

Этим исследованием, особенно оригинальной перепиской, которое публикуется впервые, Вселенский патриархат подтверждает свою каноническую и правовую юрисдикцию в Украине и одновременно доказывает, что «Московский патриархат нарушил правила Патриаршего и Синодального Акта 1686 Вселенского патриархата, нарушение которых Вселенский патриархат, из-за тяжелых условий, при которых действовал, вынужден был терпеть и молчать, но никогда не вычеркнул не забыли".

Источник: sprotyv.info

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