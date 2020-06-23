Архів СБУ розсекретив деталі будівництва і аварії на ЧАЕС

Галузевий державний архів Служби безпеки України та Український інститут національної пам’яті презентували другу книгу збірника «Чорнобильське досьє КҐБ. Від будівництва до аварії». У ній опубліковано документи, які охоплюють період від початку 1970-х і до листопада 1986 року, тобто до введення в експлуатацію об'єкту «Укриття» («Саркофаг») після катастрофи.

Це видання містить 229 документів, більшість з яких опубліковано вперше. До речі, як свідчать архівні справи, аварії на ЧАЕС траплялися і до квітня 1986 року, однак вони були приховані.

Презентація книги символічно відбулася у Чорнобильській зоні відчуження з онлайн трансляцією на сторінці Українського інституту національної пам’яті.

«Серед документів, що увійшли до нової книги, є повідомлення про аварії, що сталися до 1986-го, транскрипт телефонних переговорів на ЧАЕС у ніч 26 квітня, примірник першого повідомлення про аварію, інформація про початок розслідування та будівництво «Саркофагу», – розповів директор Галузевого державного архіву СБУ й один із упорядників видання Андрій Когут.

Голова Українського інституту національної пам’яті Антон Дробович додав, що за цими матеріалами можна краще зрозуміти трагедію: передумови катастрофи, рапорти і матеріали, які свідчать про «маленькі» аварії, що ставались на ЧАЕС раніше і були приховані. «Це дозволить людству розширити доступ до правди про злочини тоталітарної системи й засвоїти правильні уроки», – підкреслив він.

На думку заступника голови Державного агентства України з управління зоною відчуження Максима Шевчука, книга знімає частину дискусій щодо того, як була побудована станція, як вона працювала, як відбулася сама аварія.

«Хоча минуло понад 30 років, таку масштабну трагедію забувати не можна», – вважає перший заступник генерального директора ДСП «Чорнобиль АЕС» Валерій Сейда.

Документи у книзі опубліковано мовою оригіналу у хронологічній послідовності.

«Чорнобильське досьє КҐБ. Від будівництва до аварії» – це спільний проєкт Галузевого державного архіву СБУ, Інституту історії України НАН України й Українського інституту національної пам’яті. Видання є продовженням серії документальних книг. Першу, що містить 210 документів, опубліковано навесні 2019 року.

Завантажити першу книгу можна за цим посиланням – https://bit.ly/3fEBiAG.

Прочитати друге видання можна тут – https://bit.ly/3hCFMJD.

Источник: ssu.gov.ua

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