Армія отримає нову РСЗВ на заміну «Град»: що наразі відомо

Міноборони активізує створення нової реактивної системи залпового вогню (РСЗВ) на заміну «Градам». Для цього об’єднають вже існуючі розробки «Берест» та «Верба», кожна з яких має свої переваги.

Про це рішення розповів заступник Міністра оборони України Олександр Миронюк виданню Defense Express.

«У ЗСУ зараз є потреба в оновленні 122-мм реактивних систем залпового вогню радянського виробництва «Град». Водночас в Україні є дві, фактично, конкуруючи розробки: «Верба» від ХКБМ та «Берест» від «Шепетівського ремонтного заводу». Кожна з них має свої ефективні рішення, тому найкращим буде об’єднати їх. Зокрема, ми візьмемо напрацювання з автоматизації з «Верби» та інтегруємо їх з бойовою частиною «Берста», яка має більшу вогневу потужність», – повідомив Олександр Миронюк.

Необхідно зазначити, що БМ-21У «Верба» є модернізацією «Града» шляхом встановлення вже існуючої бойової частини на шасі КрАЗ-6322 та додаванням ряду навігаційних та автоматизованих систем. Тобто «Верба» використовує стару радянську бойову частину.

БМ-21У «Верба»

Саме в такому вигляді «Верба» була прийнята на озброєння у 2019 році, а також анонсований початок її серійного виробництва на «Шепетівському ремонтному заводі».

Своєю чергою, на РСЗВ «Берест» використано абсолютно нову сучасну бойову частину, яка виготовляється на вітчизняних потужностях. Що більше, ця РСЗВ має більшу кількість направляючих – 50, замість 40. Проте у якості шасі використано КрАЗ-5401НЕ.

РСЗВ «Берест»

В обох випадках серійне виготовлення «КрАЗівського» шасі зараз залишається під величезним питанням через процедуру банкрутства автомобільного заводу. Тому для нової РСЗВ буде обрано інше шасі, яке буде уніфіковано у рамках запланованого переходу на єдину мульти-платформу (із різною колісною формулою) для всіх комплексів та систем Ракетних військ та артилерії ЗСУ.

«Виготовлення дослідного зразка заплановано доручити Шепетівському ремонтному заводу, який, після проведення державних випробувань, візьме на себе серійне виробництво. Міноборони зацікавлене у довгостроковому замовленні на декілька років, з поетапним відвантаженням партій, поки вся потреба в цих РСЗВ не буде закрита», – додав Олександр Миронюк.

Зазначимо, що КБ «Південне» розробляє нові реактивні снаряди у рамках проекту «Тайфун». Зокрема вже відбулись випробування 122-мм реактивного снаряда з дальністю у 40 км, що вдвічі більше за старі снаряди для «Граду». Водночас розмір бойової частини залишається без змін.

Источник: sprotyv.info

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