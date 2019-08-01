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Армия нищих в России достигла показателей 2006 года

Армия нищих в России достигла показателей 2006 года

Количество нищих в России, благодаря благотворным санкциям, вернулось к показателю 2006 года.

С изрядным запозданием, но все же Росстат предоставил информацию о том, как россияне шагают в светлое будущее, сытой и беззаботной жизни, а именно статистику об уровне бедности в стране. И, конечно, удивительно, но государственная структура отчиталась, по сути, об антирекорде с 2006 года!

Так, согласно запоздалым данным Росстата на конец марта в России 14,3% населения, или 20,9 миллиона человек являются нищими, что на 500 тыс больше нежели было зафиксировано в I-м квартале 2018. То есть их доход не превышает 11 069 рублей.

Что примечательно, негосударственные организации ещё в 2017 году отчитывались о том, что в России армия нищих превысило 20 млн человек. Иными словами, то ли негосударственные агентства опередили события ещё два с половиной года назад, то ли Росстат, официально заявив о катастрофическом положении с растущей армией нищих, на самом деле скрыл ещё более катастрофическую ситуацию.

Между тем, даже этот, запоздалый показатель, сопоставим с данными 2006 года, что говорит об отбросе населения РФ по благосостоянию на 13 лет назад.

А потому, пока вся Россия ожидает обещаемого рывка, переносимого от года к году “вправо”, показатели благосостояния населения, в неге благотворных санкций, продолжают постигать дно молочных рек, страны кисельных берегов.

Хорошо встают с колен, чего уж!

Источник: uc.od.ua

Александр Коваленко, военно-политический обозреватель

Новости портала «Весь Харьков»

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