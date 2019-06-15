Государство
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:12
Просмотров: 41

Армия США получила надежную защиту от электронного вмешательства РФ

Армия США получила надежную защиту от электронного вмешательства РФ

Уже в скором времени сухопутные войска США проведут полевые испытания средств навигации и хронометрической аппаратуры, которые Россия не сможет заблокировать.

Испытания проведет в сентябре Второй кавалерийский полк, который базируется в Германии, сообщает УНИАН со ссылкой на Business Insider.

Как отмечается, решение появилось из-за того, что Россия на протяжении последних лет прибегала к закономерной блокировки или попыток вывести из строя всех видов связи, жизненно необходимых для западных сил. Она подрывала работу сетей мобильной связи во время учений и применяла средства электронной войны против военных США в Сирии. В НАТО подтвердили, что Россия блокировала сигналы GPS во время маневров Trident Juncture в ноябре на севере Европы.

Сухопутные войска США установят системы под названием MAPS на некоторые бронемашины полка. Будет использован «модуль для борьбы с обманом селективной доступности» для обеспечения работы GPS. Также в системе установлены атомные часы и навигационная антенна, сигнал которой невозможно заблокировать. Все вместе эти технологии позволят боевым подразделениям эффективно и без помех обмениваться необходимой для ведения боя информацией о позиционировании, навигации и времени.

«Мы хотим, чтобы индустрия показала нам, как вести эту битву иначе. Мы сказали: «Дайте нам самые лучшие возможности, которые у вас есть». Мы не диктовали им, что именно должно быть», — пояснил полковник Николас Киутас.

Программное руководство также занимается разработкой защищенной системы связи DARPS для армейской модели смартфона, а также интегрированную систему выявления ситуативных лидеров Nett Warrior.

Источник: sprotyv.info

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Темы: армия, США

Читайте ещё:

Трамп продлил санкции против Лукашенко и членов правительства Беларуси
Сегодня 08:31    73
Харьковские гвардейцы на учениях преодолевали водные преграды. ВИДЕО
Сегодня 07:02    79
Будем стрелять: начальник Генштаба ответил на мирные предложения Кучмы
14.06.2019 06:05    636
Иначе придет Россия: США пояснили необходимость поставок оружия ОАЭ
13.06.2019 09:42    143
Майкл Макфол: В США до сих пор не осознают масштабы угрозы исходящей от России
13.06.2019 08:40    141
Американцы прекратили программу обучения турецких пилотов для F-35. Турки больше не летают
12.06.2019 10:08    211
Корабль с солнечным парусом запустит на орбиту Falcon Heavy
12.06.2019 08:24    145
Українські патрульні катери Island отримали назви “Слов’янськ” та “Старобільськ”
11.06.2019 09:38    122
Дніпровські десантники показали високий рівень навченості під час чергового етапу багатонаціонального навчання «SABER GUARDIAN-2019»
10.06.2019 10:49    112
Торговельні війни між США та Китаєм б’ють по світовій економіці – учасники G20
10.06.2019 09:58    113
Загрузка...
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 