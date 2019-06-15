Армия США получила надежную защиту от электронного вмешательства РФ

Уже в скором времени сухопутные войска США проведут полевые испытания средств навигации и хронометрической аппаратуры, которые Россия не сможет заблокировать.

Испытания проведет в сентябре Второй кавалерийский полк, который базируется в Германии, сообщает УНИАН со ссылкой на Business Insider.

Как отмечается, решение появилось из-за того, что Россия на протяжении последних лет прибегала к закономерной блокировки или попыток вывести из строя всех видов связи, жизненно необходимых для западных сил. Она подрывала работу сетей мобильной связи во время учений и применяла средства электронной войны против военных США в Сирии. В НАТО подтвердили, что Россия блокировала сигналы GPS во время маневров Trident Juncture в ноябре на севере Европы.

Сухопутные войска США установят системы под названием MAPS на некоторые бронемашины полка. Будет использован «модуль для борьбы с обманом селективной доступности» для обеспечения работы GPS. Также в системе установлены атомные часы и навигационная антенна, сигнал которой невозможно заблокировать. Все вместе эти технологии позволят боевым подразделениям эффективно и без помех обмениваться необходимой для ведения боя информацией о позиционировании, навигации и времени.

«Мы хотим, чтобы индустрия показала нам, как вести эту битву иначе. Мы сказали: «Дайте нам самые лучшие возможности, которые у вас есть». Мы не диктовали им, что именно должно быть», — пояснил полковник Николас Киутас.

Программное руководство также занимается разработкой защищенной системы связи DARPS для армейской модели смартфона, а также интегрированную систему выявления ситуативных лидеров Nett Warrior.

Источник: sprotyv.info

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