Государство
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:35
Просмотров: 58

«Артем» до кінця року виготовить партію 152-мм снарядів Збройних сил України

«Артем» до кінця року виготовить партію 152-мм снарядів Збройних сил України

Фото: «Укроборопром» Віробництво 152-мм снарядів для гармати 2А36 «Гіацинт-Б» та САУ 2С5 «Гіацинт-С»

Державна акціонерна холдингова компанія «Артем», що входить до складу ДК “Укроборонпром”, виготовить партію 152-мм снарядів для Збройних сил України до кінця року.

Про це в ефірі Security Talks розказав Президент Компанії – Голова правління Володимир Зімін, передає Національний Промисловий Портал з посиланням на УМП.

Мова йде про артилерійські боєприпаси до систем «Гіацинт» у буксованому (2А36) та самохідному варіанті (2С5).

За словами керівника компанії для цього є всі технологічні можливості.

“Ми дуже чекаємо, що першу поставку снарядів ОФ-29 для 2С5 чи 2А36 «Гіацинт-Б» ми здійснимо у цьому році”, – розказав Володимир Зімін.

Снаряд, що виготовляють на ДАХК «Артем» відрізняється від базового ОФ-29 більшою механічною точністю та меншою похибкою по вазі, проте на відміну від радянського зразка український аналог збірний з трьох частин – донної, верхньої та конусної.

«Артем» до кінця року виготовить партію 152-мм снарядів Збройних сил України

Необхідність складної конструкції зумовлена відсутністю спеціального технологічного обладнання для глибокого пресування, які б дозволили спростити виробництво та здешевити сам боєприпас.

Також серед проблем по виробництву українських 152-мм боєприпасів до систем «Гіацинт» Володимир Зімін назвав поки що не вирішені проблеми з виробництвом гільзи до снаряда, а також спецхімії – метальних порохів та бризантної вибухової речовини.

Нова виробнича лінія на “Шосткинському казенному заводі “Імпульс” Фото: Укроборонпром

Наприкінці 2019 року «Шосткинський казенний завод «Імпульс» відкрив новий виробничий комплекс з сотнею комп’ютеризованих високотехнологічних верстатів та обладнання для виробництва комплектуючих деталей для детонаторів, чим закрив одну з важливих проблем для реалізації замкненого циклу виробництва боєприпасів в Україні.

Завдяки запуску нового цеху на заводі утворився повний цикл виробництва засобів ініціювання артилерійських снарядів та ракетного озброєння.

Источник: uprom.info

Автор: Владислав Христофоров

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Темы: впк, Украина

Читайте ещё:

Топменеджер Укрзалізниці йде у відставку через повільні реформи
Сегодня 09:59    25
Україна прагне збільшити участь в місіях і операціях НАТО, - Ольга Стефанішина
Сегодня 09:14    56
Безпека дітей у цифровому просторі – МОН надає рекомендації для педагогічних працівників та батьків
Сегодня 08:44    82
Марина Лазебна: «Звертатися за житловою субсидією можна і потрібно в будь-який місяць року»
Сегодня 08:16    80
Россиянин обматерил 8-летнего украинца, которому проиграл в шахматы: обиделся на мат пешкой
Сегодня 07:30    229
"Енергоатом" завершила 2020 рік із чистим збитком 4,8 мільярда
Сегодня 07:21    97
Командування Медичних сил про епідемічну ситуацію у Збройних Силах України станом на 11 березня 2021 року
Сегодня 06:36    77
450 тисяч доз вакцини БЦЖ вже в Україні - МОЗ
Сегодня 06:27    95
Міненерго бажає створити в Україні єдину цифрову систему ЖК-послуг з цінами, тарифами та субсидіями для кожного споживача
Сегодня 06:09    113
Оперативна інформація про поширення COVID-19 по Україні та Харкову (ВІДНОВЛЮЄТЬСЯ)
Сегодня 06:00    173
Загрузка...
Март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 