«Артем» до кінця року виготовить партію 152-мм снарядів Збройних сил України

Фото: «Укроборопром» Віробництво 152-мм снарядів для гармати 2А36 «Гіацинт-Б» та САУ 2С5 «Гіацинт-С»

Державна акціонерна холдингова компанія «Артем», що входить до складу ДК “Укроборонпром”, виготовить партію 152-мм снарядів для Збройних сил України до кінця року.

Про це в ефірі Security Talks розказав Президент Компанії – Голова правління Володимир Зімін, передає Національний Промисловий Портал з посиланням на УМП.

Мова йде про артилерійські боєприпаси до систем «Гіацинт» у буксованому (2А36) та самохідному варіанті (2С5).

За словами керівника компанії для цього є всі технологічні можливості.

“Ми дуже чекаємо, що першу поставку снарядів ОФ-29 для 2С5 чи 2А36 «Гіацинт-Б» ми здійснимо у цьому році”, – розказав Володимир Зімін.

Снаряд, що виготовляють на ДАХК «Артем» відрізняється від базового ОФ-29 більшою механічною точністю та меншою похибкою по вазі, проте на відміну від радянського зразка український аналог збірний з трьох частин – донної, верхньої та конусної.

Необхідність складної конструкції зумовлена відсутністю спеціального технологічного обладнання для глибокого пресування, які б дозволили спростити виробництво та здешевити сам боєприпас.

Також серед проблем по виробництву українських 152-мм боєприпасів до систем «Гіацинт» Володимир Зімін назвав поки що не вирішені проблеми з виробництвом гільзи до снаряда, а також спецхімії – метальних порохів та бризантної вибухової речовини.

Нова виробнича лінія на “Шосткинському казенному заводі “Імпульс” Фото: Укроборонпром

Наприкінці 2019 року «Шосткинський казенний завод «Імпульс» відкрив новий виробничий комплекс з сотнею комп’ютеризованих високотехнологічних верстатів та обладнання для виробництва комплектуючих деталей для детонаторів, чим закрив одну з важливих проблем для реалізації замкненого циклу виробництва боєприпасів в Україні.

Завдяки запуску нового цеху на заводі утворився повний цикл виробництва засобів ініціювання артилерійських снарядів та ракетного озброєння.

Источник: uprom.info

Автор: Владислав Христофоров

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