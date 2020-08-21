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Артем Ситник про власну репутацію, «злив» операції в ОАСК, схеми в оборонці і «Роттердам+»

«Українська правда» поговорила з Артемом Ситником про першу 5-річку НАБУ, його особисту репутацію як директора та найгучніші корупційні розслідування за останній час, як-то: справа Окружного адмінсуду, «Роттердам+» чи оборудок в «Укроборонпромі». «Союз усіх проти нас говорить про те, що ми намагаємось рухатись в усіх напрямках» – Артеме Сергійовичу, НАБУ було створене 5 років тому, і у людей було дуже багато сподівань на ваше відомство. На жаль, протягом цих років, ви можете, напевно, погодитись, були репутаційні втрати, в тому числі, для НАБУ, і ... Читать далее
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Темы: набу

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