Атаки на незалежність НБУ – це небезпечний експеримент

Дискурс, який сьогодні намагаються сформувати довкола Національного банку України, має на меті знецінити наші досягнення та повернути НБУ в режим ручного управління.

Таку думку висловив заступник Голови Національного банку України Олег Чурій в колонці для «Інтерфакс-Україна».

Дискредитація досягнень НБУ останніх 5 років може завдати тяжких втрат економіці. Це відчує кожен громадянин. Повернення "ручного" НБУ супроводжуватиметься по класиці – неконтрольованою емісією, стрибками інфляції, проїданням резервів, валютними та банківськими кризами.

Які головні досягнення останніх 5 років?

Очищення банківської системи було болісною, але необхідною ін‘єкцією для економіки. З ринку пішли банки, які займалися відмиванням коштів та побудовою фінансових пірамід. Ті, хто залишився, стали сильнішими і прозорішими. Як наслідок – жодного банкрутства під час коронакризи.

Низька та стабільна інфляція – те, чого дуже не вистачало економіці в минулому. Завдяки політиці НБУ у 2019 році інфляція увійшла в цільовий діапазон 5%+/-1 в.п. Підтримання темпів зростання цін на такому рівні дає можливість бізнесу нормально планувати свою діяльність. А банкам – знижувати відсоткові ставки за кредитами.

Плаваючий курс зараз є головним запобіжником накопичення економічних проблем. Курсом рухає ринок, а не політики.

Ми наростили міжнародні резерви з мінімуму у лютому 2015-го більше ніж уп’ятеро – до понад 28 млрд дол. США на сьогодні. І не в останню чергу – за рахунок чистої купівлі валюти на ринку на майже 13 млрд дол. США за ці роки.

Революційним кроком стала масштабна валютна лібералізація. Уперше за історію України НБУ почав не закручувати гайки, а давати більше свободи бізнесу і громадянам на валютному ринку. Лише з минулого року скасовано і пом‘якшено близько 40 валютних обмежень.

Источник: facebook.com / Національний банк України

Автор: Олег Чурій, заступник голови Національного банку України

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