Atlantic Council выделил основные моменты из речи Урсулы фон Дер Ляйен, обращённой к странам ЕС

(https://www.atlanticcouncil.org/blogs/new-atlanticist/whats-next-for-european-energy-security-our-experts-decipher-the-state-of-the-european-union-address/)

Ограничение цен и новые правила на рынке электроэнергии. Зелёный переход, поиск надежных партнеров в области энергетики и изменение климата были основными темами.

Санкции против РФ никуда не денутся – сигнал для членов ЕС и остального мира, а также для Путина.

Дни рыночно-ориентированной свободной торговли подходят к концу. Стратегическая экономическая зависимость Европы от РФ и от Китая должна уйти в прошлое.

Будет ли расти ЕС? Украина получит доступ к внутреннему рынку, сказала фон дер Ляйен, но лишь вскользь упомянула о расширении ЕС для Балкан, Молдовы и Грузии.

Чего не хватало: обсуждения обороны. Поняв, что война снова пришла в Европу, фон дер Ляйен уделяла очень мало внимания будущему европейской безопасности. Ни Стратегический компас ЕС, ни общая политика в области безопасности не были темой выступления.

#ЕС

Джерело: https://t.me/infosprotyv/2905

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