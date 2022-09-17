Держава
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:44
Просмотров: 60

Atlantic Council выделил основные моменты из речи Урсулы фон Дер Ляйен, обращённой к странам ЕС

Atlantic Council выделил основные моменты из речи Урсулы фон Дер Ляйен, обращённой к странам ЕС

(https://www.atlanticcouncil.org/blogs/new-atlanticist/whats-next-for-european-energy-security-our-experts-decipher-the-state-of-the-european-union-address/)

Ограничение цен и новые правила на рынке электроэнергии. Зелёный переход, поиск надежных партнеров в области энергетики и изменение климата были основными темами.

Санкции против РФ никуда не денутся – сигнал для членов ЕС и остального мира, а также для Путина.

Дни рыночно-ориентированной свободной торговли подходят к концу. Стратегическая экономическая зависимость Европы от РФ и от Китая должна уйти в прошлое.

Будет ли расти ЕС? Украина получит доступ к внутреннему рынку, сказала фон дер Ляйен, но лишь вскользь упомянула о расширении ЕС для Балкан, Молдовы и Грузии.

Чего не хватало: обсуждения обороны. Поняв, что война снова пришла в Европу, фон дер Ляйен уделяла очень мало внимания будущему европейской безопасности. Ни Стратегический компас ЕС, ни общая политика в области безопасности не были темой выступления.

#ЕС

Джерело: https://t.me/infosprotyv/2905

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Нова концепція. Ви щось зрозуміли?
Сегодня 09:31    85
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 17.09 орієнтовно
Сегодня 09:21    66
Слуга Микола Задорожний приїхав в Тростянець в светрику з літерою V
Сегодня 09:19    102
1939 - Радянський Союз вступив у Другу світову війну
Сегодня 09:07    92
Байден предупредил путина о последствиях применения ядерного или химоружия в Украине
Сегодня 08:55    91
Китай хочет захватить Тайвань к 2027 году
Сегодня 08:45    82
Підрозділи окупантів в Херсонській області не можуть забезпечити себе питною водою та тікають через Дніпро на вкрадених моторках - ГУР
Сегодня 08:34    93
российская авиация стала использовать ракеты Х-47М «Кинжал»
Сегодня 08:22    122
“А наши не башат по ним? Вообще них*я. Они нам дорогу отрезали. Боеприпасы не могут подвезти” - перехоплення ГУР
Сегодня 08:11    108
10 хороших новин 16 вересня
Сегодня 07:40    143
Сентябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 