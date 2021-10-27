АВІАКОН передав армійцям партію модернізованих багатоцільових вертольотів

Державне підприємство «Конотопський авіаремонтний завод «АВІАКОН», яке входить до складу Укроборонпрому, передало армійській авіації Сухопутних військ ЗСУ чергову партію відремонтованих і серійно модернізованих вертольотів Мі-24ПУ1. Це відбулося в рамках виконання державного оборонного замовлення.

Фахівці АВІАКОНу встановили на вертольоти модернізовані вітчизняні системи озброєння та авіаційні приціли, системи захисту від ПЗРК і двигуни з поліпшеними характеристиками. Крім цього, техніку вперше оснащено м’якими паливними баками та лопатями несучого гвинта українського виробництва.

Високу якість робіт підтверджено під час виконання випробувальних і приймально-здавальних польотів на ДП «АВІАКОН». Після технічного приймання і виконання ознайомлювальних польотів, які провели екіпажі армійської авіації, модернізовані вертольоти перелетіли до місця постійного базування та стали до виконання бойових завдань.

Багатоцільовий Мі-24ПУ1 призначено для ураження броньованої техніки, підвищення мобільності підрозділів сухопутних військ і забезпечення їх вогневою підтримкою на полі бою. Завдяки модернізації ці машини можна використовувати цілодобово, і вони відповідають сучасним вимогам й тенденціям світового вертолітобудування та розвитку тактики застосування армійської авіації.

Дотримання підприємством договірних зобов’язань, постійне вдосконалення технологічних процесів ремонту, впровадження заходів з імпортозаміщення та бездоганна якість робіт, навіть в умовах карантину, дає АВІАКОНу змогу утримувати лідерство з підтримки льотної придатності гелікоптерного парку Державної авіації України.

Источник: ukroboronprom.com.ua

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