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АВІАКОН передав армійцям партію модернізованих багатоцільових вертольотів

АВІАКОН передав армійцям партію модернізованих багатоцільових вертольотів

Державне підприємство «Конотопський авіаремонтний завод «АВІАКОН», яке входить до складу Укроборонпрому, передало армійській авіації Сухопутних військ ЗСУ чергову партію відремонтованих і серійно модернізованих вертольотів Мі-24ПУ1. Це відбулося в рамках виконання державного оборонного замовлення.

Фахівці АВІАКОНу встановили на вертольоти модернізовані вітчизняні системи озброєння та авіаційні приціли, системи захисту від ПЗРК і двигуни з поліпшеними характеристиками. Крім цього, техніку вперше оснащено м’якими паливними баками та лопатями несучого гвинта українського виробництва.

Високу якість робіт підтверджено під час виконання випробувальних і приймально-здавальних польотів на ДП «АВІАКОН». Після технічного приймання і виконання ознайомлювальних польотів, які провели екіпажі армійської авіації, модернізовані вертольоти перелетіли до місця постійного базування та стали до виконання бойових завдань.

Багатоцільовий Мі-24ПУ1 призначено для ураження броньованої техніки, підвищення мобільності підрозділів сухопутних військ і забезпечення їх вогневою підтримкою на полі бою. Завдяки модернізації ці машини можна використовувати цілодобово, і вони відповідають сучасним вимогам й тенденціям світового вертолітобудування та розвитку тактики застосування армійської авіації.

Дотримання підприємством договірних зобов’язань, постійне вдосконалення технологічних процесів ремонту, впровадження заходів з імпортозаміщення та бездоганна якість робіт, навіть в умовах карантину, дає АВІАКОНу змогу утримувати лідерство з підтримки льотної придатності гелікоптерного парку Державної авіації України.

Источник: ukroboronprom.com.ua

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Темы: впк, Украина

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