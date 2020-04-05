«Авіакон» передав військовим три модернізовані вертольоти для виконання завдань у рамках Місії ООН

Державне підприємство «Конотопський авіаремонтний завод «Авіакон» (ДП «Авіакон»), що входить до складу державного концерну «Укроборонпром», передало Командуванню Сухопутних військ Збройних Сил України три модернізовані вертольоти Мі-8 МТВ-1.

Техніка призначена для українських військових, які виконують завдання в рамках миротворчої місії ООН в одній із країн Африки.

— Незважаючи на заходи карантину, «Авіакон» вчасно виконує свої зобов’язання та забезпечує підтримку льотної придатності техніки державної авіації. Особливо це стосується техніки для наших миротворців, адже від їхньої роботи залежить репутація України на міжнародному рівні. Тепер, з модернізованими вертольотами, вчасно відбудеться ротація особового складу та техніки 18-го окремого вертолітного загону Місії ООН, — повідомив директор підприємства Ігор Марченко.

Вертоліт Мі-8 МТВ-1 відзначається своєю потужністю та надійністю, а також має значний запас міцності. Успішно реалізований на ДП «Авіакон» комплекс робіт передбачав розробку та впровадження в стислі терміни низки технічних та організаційних рішень. Зокрема, світлотехнічне обладнання вертольотів було адаптовано до окулярів нічного бачення, які використовують члени екіпажів.

Фахівці заводу здійснювали модернізацію вертольотів в умовах особливого режиму роботи у зв’язку із загрозою коронавірусу в Україні. Вже протягом трьох тижнів на заводі посилено санітарно-гігієнічні заходи та заходи дезінфекції, всі працівники працюють у медичних пов’язках. Наразі робота в рамках критично-важливих контрактів продовжується із дотриманням безпекового режиму, решта працівників відправлені у простій.

За словами заступника генерального директора Укроборонпрому з авіа- та ракетобудування Руслана Коржа, надзвичайна ситуація в країні не завадила підприємствам авіаційного дивізіону виконати свої договірні зобов’язання.

— Попри заходи карантину, у першому кварталі наші підприємства вчасно виконали роботи в рамках державного оборонного замовлення та прямих договорів із українськими військовими й іноземними партнерами. На різних підприємствах тривають ремонти, модернізація, випробування техніки, незважаючи на те, що більшість працівників підприємств дивізіону залишилися вдома через карантин. Ми очікуємо, що найближчим часом буде розпочато договірну кампанію в межах цьогорічного ДОЗу. Ми зробимо все можливе, аби епідемія коронавірусу не вплинула негативно на наші виробничі показники у другому кварталі, — наголосив Корж.

ДП «Конотопський авіаремонтний завод «Авіакон» спеціалізується на капітально-відновлювальному ремонті, переобладнанні та модернізації вертольотів Мі-2, Мі-8, Мі-17, Мі-24, Мі-35 і Мі-26 усіх модифікацій та їхнього обладнання, має право на серійний ремонт і модернізацію вертольотів Мі-14. Наразі підприємство займається освоєнням ремонтів вертольотів К-27.мі

Источник: mil.gov.ua

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