Авиация для Украины

Разговоры относительно поставок западной авиации Украине продолжаются и сказано по этому поводу было уже много и даже больше. Но всё же, относительно этих поставок есть один момент.

И момент этот - эхо танкового Рамштайна и формирования коалиции.

Помните с чего началась поставка в Украину западных танков. С принятия Германией решения о передаче нам Leopard 2? Нет, раньше... С объявлением Великобританией о передаче Украине танков Challenger 2? Нет, ещё раньше!

С объявления Францией о передаче БМ огневой поддержки AMX-10RC.

И хотя AMX-10RC это никакой не танк, а боевая машина огневой поддержки пехоты, но мало, что понимающие в этих разновидностях журналисты и "эксперты" переигравшие в World of tanks сделали своё дело - запустили маховик, называя данную машину "колёсным танком"... бррр...

Но, суть в другом.

Перед передачей полноценных ОБТ западного образца, Украине стали передавать не совсем танки, но напоминающее отдалённо танки БМ. И, что-то мне подсказывает, что с авиацией будет та же история. Западного образца истребители, нам сразу не передадут, но нечто отдалённо похожее...

Джерело: https://t.me/zloyodessit/18927

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