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Австралия принимает на вооружение F-35

Австралия принимает на вооружение F-35

Авиабаза Уильямтаун в Австралии готовится принять первые два из 72 многоцелевых истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35. Впервые за пределы США поставляется модификация Block 3E, с максимальной скоростью и полным вооружением.

База Королевских военно-воздушных сил примет первые два самолета F-35 уже 10 декабря, сообщает издание Port Stephens Examiner. Представители ВВС сообщают, что на данный момент процесс подготовки базы для прибытия истребителей-бомбардировщиков пятого поколения, еще не закончился, но самое необходимое уже готово. Истребители полностью заменят флот, который сейчас состоит из F/A18-A/B Classic Hornet к 2023 году. В целом в рамках проекта AIR-6000 австралийские ВВС должны получить 72 самолета F-35, за которые они заплатят около 17 миллиардов долларов.

Первые два истребителя Австралия получила еще в конце 2014 года, но они использовались на авиабазе в Аризоне для подготовки австралийских пилотов и проведения испытаний. Со следующего года они также будут использоваться для подготовки пилотов, но уже на базе в самой Австралии, а с 2020 будут задействованы в выполнении боевых заданий.

Австралия стала первым заграничным покупателем, получившим истребитель пятого поколения в экспортной модификации Block 3E с полным вооружением и максимальными возможностями. Израиль уже успел первым испытать эти самолеты в реальных боевых вылетах, но после поставок из США F-35 были модифицированы.

Источник: petrimazepa.com

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