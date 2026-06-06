Держава
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:47
Просмотров: 60

Бабіш: Чехія хоче, щоб азербайджанський газ і нафта йшли транзитом через Україну

Бабіш: Чехія хоче, щоб азербайджанський газ і нафта йшли транзитом через Україну

Чехія прагне транспортувати азербайджанський газ і нафту через Україну.

Про це прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш заявив в Чорногорії, відповідаючи на запитання азербайджанських журналістів, передає "Європейська правда" з посиланням на Ceske Noviny.

За словами прем'єр-міністра, транзит азербайджанського газу був однією з тем його травневої зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Вірменії у травні.

"Я запитав президента Зеленського, чи дозволить Україна транзит азербайджанської нафти та газу через свою територію. Він відповів, що це можливо", – сказав Бабіш журналістам у п'ятницю.

Зеленський охарактеризував свою зустріч із Бабішем у травні як продуктивну. "Існує реальний потенціал для поглиблення нашої співпраці", – написав тоді український лідер у соціальній мережі X. У дописі Зеленський подякував чехам за щиру підтримку України.

Бабіш додав, що Прага має виконати всі домовленості з Азербайджаном щодо постачання газу. Прем'єр-міністр нагадав, що Азербайджан наразі є одним із найбільших постачальників нафти до Чехії. За його словами, Азербайджан і Чехія прагнуть розширити економічні зв'язки, а також ведуть переговори щодо створення спільних підприємств.

Міністр промисловості та торгівлі Карел Гавлічек під час візиту до Азербайджану в квітні заявив, що Чехія хоче щорічно закуповувати в Азербайджану два мільярди кубометрів газу.

За словами Гавлічека, поставки можуть розпочатися між 2028 і 2029 роками. Угода ще не підписана, але контракт обіцяно, і робота над ним йде за планом, додав він.

Джерело: eurointegration.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

7 років позбавлення волі за розтрату коштів Концерну РРТ: оголошено вирок ексдиректору та його спільникам
Сегодня 08:54    46
«Короткий» перелік «списаного» майна, яке більше нікуди не пливе, не летить і нічого не постачає
Сегодня 08:50    58
Важкі бомбери Vampire бригади «Форпост» знищують укриття окупантів на Південно-слобожанському напрямку (ВІДЕО)
Сегодня 08:40    62
Трасу «Новоросія» закрито. Офіційно
Сегодня 08:38    76
ЄБРР та ЄС виділили додаткові 2 млрд євро на розвиток бізнесу в Україні
Сегодня 08:25    78
10 хороших новин 5 червня
Сегодня 08:21    99
Збито/подавлено 249 ворожих БПЛА
Сегодня 08:14    87
Оперативна інформація станом на 08:00 06.06.2026 щодо російського вторгнення
Сегодня 08:04    79
Операція "Ескулап". Нацполіція провела 60 обшуків у представників ВЛК
Сегодня 07:53    67
Понад 3,5 тисячі загиблих і поранених, понад 20 тис депортованих
Сегодня 07:46    80
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 