Бабіш: Чехія хоче, щоб азербайджанський газ і нафта йшли транзитом через Україну

Чехія прагне транспортувати азербайджанський газ і нафту через Україну.

Про це прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш заявив в Чорногорії, відповідаючи на запитання азербайджанських журналістів, передає "Європейська правда" з посиланням на Ceske Noviny.

За словами прем'єр-міністра, транзит азербайджанського газу був однією з тем його травневої зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Вірменії у травні.

"Я запитав президента Зеленського, чи дозволить Україна транзит азербайджанської нафти та газу через свою територію. Він відповів, що це можливо", – сказав Бабіш журналістам у п'ятницю.

Зеленський охарактеризував свою зустріч із Бабішем у травні як продуктивну. "Існує реальний потенціал для поглиблення нашої співпраці", – написав тоді український лідер у соціальній мережі X. У дописі Зеленський подякував чехам за щиру підтримку України.

Бабіш додав, що Прага має виконати всі домовленості з Азербайджаном щодо постачання газу. Прем'єр-міністр нагадав, що Азербайджан наразі є одним із найбільших постачальників нафти до Чехії. За його словами, Азербайджан і Чехія прагнуть розширити економічні зв'язки, а також ведуть переговори щодо створення спільних підприємств.

Міністр промисловості та торгівлі Карел Гавлічек під час візиту до Азербайджану в квітні заявив, що Чехія хоче щорічно закуповувати в Азербайджану два мільярди кубометрів газу.

За словами Гавлічека, поставки можуть розпочатися між 2028 і 2029 роками. Угода ще не підписана, але контракт обіцяно, і робота над ним йде за планом, додав він.

Джерело: eurointegration.com.ua

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