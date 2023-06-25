Байден обговорив з Макроном, Шольцом і Сунаком ситуацію в РФ

Президент США Джо Байден провів телефонні розмови з главою Франції Емманюелем Макроном, канцлером Німеччини Олафом Шольцем та прем'єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком.

Про повідомляє Білий дім, передає Укрінформ.

«Лідери обговорили ситуацію в Росії. Вони також підтвердили свою непохитну підтримку України», – зазначили в адміністрації президента США.

Як повідомлялося, ватажок ПВК «Вагнер» Євген Пригожин 23 червня оголосив демарш проти російського військового керівництва, зокрема проти міністра оборони РФ Сергія Шойгу.

Нині «вагнерівці» контролюють Ростов-на-Дону, частину Воронезької області й рухаються колонами на Москву.

Джерело: ukrinform.ua

Фото: Офіс Президента

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