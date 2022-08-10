Байден підписав протоколи про вступ Швеції та Фінляндії до НАТО

Президент США Джо Байден підписав ратифікаційні документи про вступ Швеції та Фінляндії до Північноатлантичного альянсу (НАТО).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios.

На церемонії Байден назвав рішення Швеції і Фінляндії вступити до НАТО "переломним моментом" для альянсу, який принесе більшу безпеку і стабільність всьому світу.

"У момент, коли путінська Росія зруйнувала мир і безпеку в Європі, коли автократи кидають виклик самим основам правового порядку, сила трансатлантичного альянсу і прихильність Америки НАТО важливіші, ніж будь-коли", - підкреслив він.

Зазначимо, для завершення процедури всі 30 країн-учасниць НАТО мають ратифікувати протоколи про приєднання. Процес може зайняти місяці.

Джерело: rbc.ua

Новости портала «Весь Харьков»