Сегодня 22:23
Просмотров: 95
Байден підписав закон про постачання Україні озброєнь за ленд-лізом, повідомили у Білому домі.
Историческое фото!
● Закон про ленд-ліз прискорює і спрощує процедури доставки в Україну зброї та іншої допомоги.
● Документ прописує, на яких умовах Україні надається допомога. Наприклад, зброю можуть передати в оренду або із відстроченою оплатою.
● Яким буде постачання зброї на практиці? Україна дає список того, що їй необхідно, а Вашингтон погоджує позиції, які може надати. Тоді американські вантажні літаки доставляють необхідне у сусідні з Україною країни.
Источник: https://t.me/spravdi/7767