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Сегодня 22:23
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Байден підписав закон про постачання Україні озброєнь за ленд-лізом, повідомили у Білому домі.

Байден підписав закон про постачання Україні озброєнь за ленд-лізом, повідомили у Білому домі.

Историческое фото!

● Закон про ленд-ліз прискорює і спрощує процедури доставки в Україну зброї та іншої допомоги.

● Документ прописує, на яких умовах Україні надається допомога. Наприклад, зброю можуть передати в оренду або із відстроченою оплатою.

● Яким буде постачання зброї на практиці? Україна дає список того, що їй необхідно, а Вашингтон погоджує позиції, які може надати. Тоді американські вантажні літаки доставляють необхідне у сусідні з Україною країни.

Байден підписав закон про постачання Україні озброєнь за ленд-лізом, повідомили у Білому домі.

Байден підписав закон про постачання Україні озброєнь за ленд-лізом, повідомили у Білому домі.

Источник: https://t.me/spravdi/7767

Новости портала «Весь Харьков»

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