Байден подякував ЦРУ за те, що розкрило світу плани путінського вторгнення в Україну

Президент США подякував співробітникам штаб-квартири Центрального розвідувального управління, яке попередило світ про плани президента рф путіна щодо вторгнення в Україну.

Як передає Укрінформ із посиланням на Reuters, у виступі з нагоди 75-річчя ЦРУ Байден похвалив американських розвідників за «тиху хоробрість».

Він зазначив, що зібрані розвіддані розкрили плани путіна й дали Вашингтону змогу попередити інші країни про війну.

«Саме завдяки неймовірній роботі наших професіоналів у сфері розвідки ми змогли попередити світ про те, що володимир путін планує в Україні, - сказав президент США. - Викриття планів путіна пробило величезну діру в його лицемірстві й дискредитувало його брехню про те, що ми робили в Україні».

Як нагадує агентство, перед вторгненням 24 лютого путін, зосередивши більш як 100-тисячне військо на кордоні з Україною, неодноразово звинувачував США та інші західні держави в «навмисному втягуванні» рф у війну.

Источник: ukrinform.ua

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