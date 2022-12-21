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Байден про візит Зеленського до США: потрібно багато чого обговорити

Байден про візит Зеленського до США: потрібно багато чого обговорити

Президент США Джо Байден заявив, що йому належить обговорити багато питань під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Вашингтоні.

Про це він написав у Twitter, повідомляє “Європейська правда”.

“Сподіваюся, у тебе гарний політ, Володимире. Я дуже радий буду побачити вас тут. Багато що потрібно обговорити”, – йдеться в повідомленні.

Байден запросив Володимир Зеленського до Вашингтона у зв’язку з тим, що, на думку Білого дому, війна вступила в нову фазу. Про це повідомляє CNN із посиланням на представника Держдепу США Джона Кірбі

«Президент дійсно вважає, що в міру наближення зими, коли ми вступаємо в нову фазу цієї агресивної війни путіна, зараз найкращий час для двох лідерів сісти віч-на-віч і поговорити», — сказав він.

Очікується, що головною темою переговорів стануть подальші етапи військової та економічної допомоги Україні.

Агентство Телевидения Новости

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