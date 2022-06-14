Государство
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:33
Просмотров: 91

Байден продовжив на рік санкції проти білорусі

Байден продовжив на рік санкції проти білорусі

Президент США Джо Байден офіційно повідомив, що продовжив надзвичайну ситуацію у зв’язку з діями та політикою режиму республіки білорусь, що передбачає також продовження санкцій проти влади цієї країни.

Про це йдеться в повідомленні на офіційному сайті Білого дому, передає Укрінформ.

«Дії та політика деяких членів уряду білорусі та інших осіб, а також зловмисна діяльність білоруського режиму та постійні зловживання продовжують становити незвичайну та надзвичайну загрозу національній безпеці та зовнішній політиці Сполучених Штатів», - зазначається в документі.

У цьому зв’язку президент зауважив, що продовжує дію надзвичайної ситуації, пов’язаною із республікою білорусь після 16 червня, ще на один рік.

Як повідомлялося, 16 червня 2006 року президент США видав указ № 13405 про введення надзвичайної ситуації, пов’язаної з політикою уряду білорусі, що передбачало, в тому числі, введення обмежень проти влади цієї країни. У серпні 2021 року глава Білого дому розширив дію цього указу після того, як режим білорусі провів незаконні вибори та намагався придушити основні права та свободи людей у країні.

Дія указів президента США надає йому право вводити надзвичайні ситуації терміном на один рік, після чого він може продовжувати їх за відповідною процедурою.

Фото: Білий дім

Источник: ukrinform.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Утро в рф начинается ̶н̶е̶ ̶с̶ ̶к̶о̶ф̶е̶ с санкций
Сегодня 09:58    36
Вяличие сверхдержавы: каждый седьмой россиянин стал нищим
Сегодня 09:26    70
США пообіцяли щомісячну фінансову допомогу Україні: скільки грошей дадуть
Сегодня 09:05    89
США и союзники готовы предоставить Украине все необходимое вооружение для победы над РФ
Сегодня 08:22    127
Новости из США. Понедельник, 13 июня 2022
Сегодня 07:54    129
За 100 дней войны против Украины Россия получила €93 млрд от экспорта ископаемого топлива
Сегодня 06:08    129
Новости из США. Пятница-воскресенье, 10-12 июня 2022. Краткая сводка
13.06.2022 08:28    207
Можем повторить, говорили они... (ФОТО)
13.06.2022 06:54    492
Посол США прокомментировала слова Байдена о Зеленском по поводу предупреждений о нападении россии
12.06.2022 09:38    326
Вийшла абсолютно нова Windows 11 – деталі
12.06.2022 09:12    305
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
закрыть
 
Архив новостей

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 