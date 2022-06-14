Байден продовжив на рік санкції проти білорусі

Президент США Джо Байден офіційно повідомив, що продовжив надзвичайну ситуацію у зв’язку з діями та політикою режиму республіки білорусь, що передбачає також продовження санкцій проти влади цієї країни.

Про це йдеться в повідомленні на офіційному сайті Білого дому, передає Укрінформ.

«Дії та політика деяких членів уряду білорусі та інших осіб, а також зловмисна діяльність білоруського режиму та постійні зловживання продовжують становити незвичайну та надзвичайну загрозу національній безпеці та зовнішній політиці Сполучених Штатів», - зазначається в документі.

У цьому зв’язку президент зауважив, що продовжує дію надзвичайної ситуації, пов’язаною із республікою білорусь після 16 червня, ще на один рік.

Як повідомлялося, 16 червня 2006 року президент США видав указ № 13405 про введення надзвичайної ситуації, пов’язаної з політикою уряду білорусі, що передбачало, в тому числі, введення обмежень проти влади цієї країни. У серпні 2021 року глава Білого дому розширив дію цього указу після того, як режим білорусі провів незаконні вибори та намагався придушити основні права та свободи людей у країні.

Дія указів президента США надає йому право вводити надзвичайні ситуації терміном на один рік, після чого він може продовжувати їх за відповідною процедурою.

Фото: Білий дім

Источник: ukrinform.ua

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