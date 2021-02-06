Байден требует обещает ответить на агрессию России

В ходе посещения Госдепартамента США, где Байден выступил со своей первой программной речью, посвященной главным задачам американской внешней политики, он потребовал от Путина немедленно и безоговорочно освободить Навального.

Перед этим Байден сообщил, что за последние две недели он успел пообщаться со многими союзниками США, лидерами Канады, Мексики, Великобритании, Германии, Франции, НАТО, Японии, Южной Кореи и Австралии. Речь, по словам Байдена, шла о переформатировании внешней политики Америке и восстановлении демократических союзов, которые «атрофировались за последние четыре года пренебрежения и злоупотреблений».

По мнению Байдена, способность создавать союзы – одно из главных достоинств США.

При этом он особо упомянул Россию и заявил, что важным реальным шагом на пути укрепления международной безопасности и стабильности стало продление на 5 лет действующего американо-российского договора по сокращению стратегических ядерных вооружений - СНВ-3.

Однако, подчеркнул Джо Байден, новая американская администрация не будет оставлять без последствий вредоносную и злонамеренную деятельность России на международной арене и нарушение ею международных обязательств, в том числе - в области прав человека. Байден призвал Кремль «немедленно и безусловно» освободить из тюрьмы Навального.

Он также предупредил Москву в угрожающей форме: «Безмолвие США перед лицом агрессивных действий России осталось в прошлом…»

Байден отметил, что Вашингтону известно о попытках России вмешаться в выборы в США с помощью кибератак и создания угроз безопасности страны. Он лидер заявил о приостановке процесса вывода войск США из Германии.

По словам Байдена, «Пентагон рассматривает возможность глобального военного присутствия США в мире». При этом он сообщил, что США прекращают поддержку военной операции Саудовской Аравии в Йемене против хуситов-шиитов, которых поддерживает и вооружает Иран.

Отдел мониторинга Кавказ-Центр

Источник: kavkazcenter.com

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