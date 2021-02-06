Государство
Перейти к списку новостей
Сегодня 07:02
Просмотров: 115

Байден требует обещает ответить на агрессию России

Байден требует обещает ответить на агрессию России

В ходе посещения Госдепартамента США, где Байден выступил со своей первой программной речью, посвященной главным задачам американской внешней политики, он потребовал от Путина немедленно и безоговорочно освободить Навального.

Перед этим Байден сообщил, что за последние две недели он успел пообщаться со многими союзниками США, лидерами Канады, Мексики, Великобритании, Германии, Франции, НАТО, Японии, Южной Кореи и Австралии. Речь, по словам Байдена, шла о переформатировании внешней политики Америке и восстановлении демократических союзов, которые «атрофировались за последние четыре года пренебрежения и злоупотреблений».

По мнению Байдена, способность создавать союзы – одно из главных достоинств США.

При этом он особо упомянул Россию и заявил, что важным реальным шагом на пути укрепления международной безопасности и стабильности стало продление на 5 лет действующего американо-российского договора по сокращению стратегических ядерных вооружений - СНВ-3.

Однако, подчеркнул Джо Байден, новая американская администрация не будет оставлять без последствий вредоносную и злонамеренную деятельность России на международной арене и нарушение ею международных обязательств, в том числе - в области прав человека. Байден призвал Кремль «немедленно и безусловно» освободить из тюрьмы Навального.

Он также предупредил Москву в угрожающей форме: «Безмолвие США перед лицом агрессивных действий России осталось в прошлом…»

Байден отметил, что Вашингтону известно о попытках России вмешаться в выборы в США с помощью кибератак и создания угроз безопасности страны. Он лидер заявил о приостановке процесса вывода войск США из Германии.

По словам Байдена, «Пентагон рассматривает возможность глобального военного присутствия США в мире». При этом он сообщил, что США прекращают поддержку военной операции Саудовской Аравии в Йемене против хуситов-шиитов, которых поддерживает и вооружает Иран.

Отдел мониторинга Кавказ-Центр

Источник: kavkazcenter.com

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Темы: байден, США

Читайте ещё:

Сенат США потребовал разобраться с богатством Путина и приготовил новые санкции
05.02.2021 08:20    277
Полиция Техаса трижды устроила погоню за ребенком из фильма ужасов
05.02.2021 07:27    221
Пентагон не исключает ядерной войны с Россией
04.02.2021 07:04    290
Напряжение в «Черном море». США «ударили» по Крыму. Русские «обстреляли» американские корабли
02.02.2021 09:50    401
Санкции против РФ: Вексельбергу заморозили счета на $1,5 млрд
02.02.2021 09:16    212
В США подготовили сценарий уничтожения «Искандеров» в оккупированном Кенигсберге
01.02.2021 08:31    308
Сенатор США закликав до запровадження нових санкцій щодо Росії: що відомо
01.02.2021 06:53    181
У США триває посилений курс підготовки двох екіпажів патрульних катерів типу «Айленд»
31.01.2021 09:12    157
Война нового типа уже идет
30.01.2021 08:17    703
Появление в Чёрном море американского боевого корабля с крылатыми ракетами, назвали сигналом Байдена Путину
27.01.2021 07:55    240
Загрузка...
Февраль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 