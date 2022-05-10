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Байден: У Путіна нема можливості вийти з війни

Байден: У Путіна нема можливості вийти з війни

Президент РФ Володимир Путін став заручником війни - у нього немає можливості вийти з війни з Україною.

Джерело: президент США Джо Байден, якого цитує Reuters

Деталі: Байден назвав Путіна дуже обачливим і зазначив, що його непокоїть, що "зараз у нього (Путіна) немає виходу (з цього становища)". Байден сказав, що намагається зрозуміти, що з цим робити.

Зазначається, що Путін помилково припускав, що вторгнення в Україну призведе до розколу НАТО та ЄС, натомість, США та багато європейських держав прийшли на допомогу Україні.

Нагадаємо: Раніше сказав, що єдність НАТО шокувала Путіна і що він не зміг реалізувати свої амбіції загарбника української території.

Источник: pravda.com.ua

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